Twitter no dice como trafica información; tema para ONU: AMLO

Hacer valer el derecho a la información y su democratización mundial. Tema para la ONU los nuevos imperios mediáticos: AMLO

Regeneración, 9 de mayo de 2022. El presidente AMLO subrayó que Twitter nunca ha aclarado como vende o trafica información e incluso aseguró que es un tema para la Organización de Naciones Unidas (ONU) ya que se trata del derecho a la información.

Incluso señaló que el peligro es la dominación por medio de campañas mediáticas, «son los nuevos imperios aseguró.

Twitter

-«…, hay una preocupación que vamos a tratar un día sobre las redes sociales, pero no el hecho de los bots, eso ya sabemos», señaló AMLO

Y agregó que «Twitter nunca ha aclarado cómo vende o trafica con la información, nunca, no, ahora, lo que vamos a tratar es sobre los dueños de los medios».

Al respecto AMLO señaló que «los más acaudalados del mundo son los dueños de los medios de información de mayor tecnología y de mayor uso en el mundo».

Por ello aseguró que «eso sí es un asunto a tratar, hacer valer el derecho a la información, la democratización de la información a nivel mundial».

-«Esto es un tema para la ONU, porque, si no, con las campañas mediáticas pues van a dominarnos, son los nuevos imperios».

Al tiempo que aseguró que abordaría ese tema posteriormente y subrayó que se trata de un asunto interesante.

AMLO

Y es que AMLO subrayó con anterioridad que la opinión pública está «muy avispada, muy informada, las redes sociales, el boca en boca, el corre la voz».

Entonces, aseguró «ya no se le puede engañar al pueblo, aunque todavía hay algunos que se aferran».

Y precisó, «ya no López-Dóriga sino Loret de Mola, Sarmiento, los columnistas, todos, del Reforma, no hay uno objetivo, plural, que no sea tendencioso, que no esté en contra de nosotros, uno».

Entonces, por eso «el descredito en los medios convencionales», señaló AMLO.

Y yo no debería de estarle dando consejos, «pero entre más parciales son, tendenciosos, defensores de intereses creados, de corruptos, entre más manejen una línea editorial clasista, racista, peor les va».

Lo anterior aseveró AMLO durante su conferencia Mañanera.

Manipulación

Cabe destacar que con anterioridad AMLO señaló la importancia de limpiar de corrupción en Twitter.

-«Ojalá y lo limpien, que lo limpien de la corrupción que hay ahí, manipulación con bots, con robots, la compra de publicidad sin transparencia».

Además pidió que se acabe la manipulación y no haya censura para tener medios de información alternativos y que todos tengamos posibilidad de comunicarnos.