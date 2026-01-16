Venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos prohibidos hoy

A partir de hoy, no se permitirá ninguna actividad comercial vinculada a los vapeadores y cigarrillos electrónicos

Regeneración, 16 de enero 2026– La prohibición relacionada con la venta, creación, fabricación, importación y exportación de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México se implementará este viernes 16 de enero, después de que la reforma a la Ley General de Salud se haya dado a conocer.

Normativas

El Diario Oficial de la Federación (DOF) hizo ayer públicas reformas, adiciones y derogaciones de varias normativas de la Ley General de Salud.

Estas reformas fueron aprobadas por el Congreso de la Unión en el mes de diciembre pasado.

En este marco, se define que está prohibida en todo el país la adquisición con el objetivo de comercializar, preparar, producir o fabricar.

Además, se prohíben también el mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación y comercio.

Asimismo, se incluyen la distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos similares.

Esto incluye aquellos que son desechables o de un solo uso, pertenecientes a los cigarrillos electrónicos y vapeadores.

Publicidad

El decreto recientemente publicado también impone la prohibición de la publicidad o promoción para el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores.

Así como a través de cualquier medio impreso, digital, televisivo, radial o de cualquier otra forma de comunicación.

“La autoridad sanitaria podrá llevar a cabo la verificación, la aplicación de medidas de seguridad y la disposición sanitaria de cigarrillos electrónicos…

…vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos.

Lo anterior, con independencia de las acciones que correspondan a otras autoridades en su respectivo ámbito de competencia”.

Uso en adolescentes

El uso de cigarrillos electrónicos entre los adolescentes representa un grave riesgo para la salud respiratoria.

Puede causar lesiones pulmonares agudas, neumonitis y el empeoramiento del asma desde una edad temprana, advirtió la neumóloga Michell Martínez Bañuelos.

La especialista señaló que están atendiendo a pacientes muy jóvenes con daños pulmonares relacionados con el vapeo.

Incluyendo casos de Evali, una enfermedad identificada por primera vez en 2019, cuyos efectos a mediano y largo plazo todavía están en estudio.

Evali

«Nos estamos enfrentando a un problema que hace 10 años no existía.

Apenas en 2019 se reportaron los primeros casos de Evali, la lesión pulmonar aguda secundaria al cigarrillo electrónico.

Como médicos aún estamos conociendo los daños a mediano y largo plazo”, comentó Martínez.

En México, el uso de vapeadores entre jóvenes de 12 a 17 años ha aumentado considerablemente en los últimos años.

Esto ha pasado de 159 mil usuarios en 2016 a más de 406 mil en 2025, lo que representa un aumento del 154%.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025.