Trump anunció la formación de la Junta de Paz para Gaza

Será la encargada de supervisar el futuro gobierno tecnocrático en Gaza. Diversas facciones palestinas han expresado acuerdo

Regeneración, 16 de enero 2026– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo el anuncio este jueves sobre la creación de la Junta de Paz, que tendrá la responsabilidad de guiar la transición política y la reconstrucción de Gaza después de dos años de conflicto entre Israel y Hamás.

Junta de Paz

“Es un gran honor para mí anunciar que se ha formado la Junta de la Paz.

Los miembros de la Junta se anunciarán próximamente, pero puedo afirmar con certeza que se trata de la Junta más destacada y prestigiosa jamás reunida en ningún momento ni lugar”.

Así lo manifestó Trump a través de su plataforma Truth Social. Posteriormente La Casa Blanca reveló lo nombres:

La confirmación de Trump se produce mientras Washington avanza hacia la segunda fase del plan de cese el fuego para Gaza.

Gobierno tecnocrático

Esta fase, según la Casa Blanca, implica el establecimiento de un gobierno tecnocrático provisional.

También incluye la desmilitarización de la región y la restauración de infraestructuras esenciales.

De acuerdo con el enviado presidencial, Steve Witkoff, el plan de Estados Unidos ha permitido la liberación de casi todos los rehenes que tenía Hamas en su poder.

Esto ha sido a cambio de la liberación de cientos de palestinos detenidos en Israel.

Fase Dos

“La Fase Dos establece una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza: el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG).

Y comienza la desmilitarización y la reconstrucción total del enclave, principalmente el desarme de todo personal no autorizado”, indicó Witkoff en un mensaje en la red social X.

El diplomático estadounidense enfatizó que la colaboración internacional ha sido fundamental para el progreso del plan.

«Agradecemos a Egipto, Turquía y Qatar por su mediación indispensable», sostuvo.

Apoyo palestino

Previo al anuncio, Egipto confirmó que facciones palestinas como Hamas y la Yihad Islámica, apoyan la creación de un comité nacional de transición para la gestión de Gaza.

Asimismo, el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), con sede en Ramalá, mostró su respaldo al proceso.

Hussein Al Sheikh, vicepresidente de la ANP, valoró positivamente los esfuerzos de Trump y de los países mediadores.

“Agradecemos los esfuerzos para la implementación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza”, declaró.

Supervisión

La Junta de Paz tendrá la responsabilidad de supervisar el futuro gobierno tecnocrático en Gaza, realizando un seguimiento de los avances en gobernanza y reconstrucción.

La fase actual del plan de Estados Unidos exige que Hamás cumpla con sus compromisos de manera estricta.

Esto incluye la entrega del último rehén fallecido y el desarme efectivo de sus fuerzas.

Washington ha advertido sobre consecuencias graves en caso de que no se cumplan estos requerimientos.