13 millones salieron de la pobreza, hazaña de la 4T: Sheinbaum

Con Calderón 45% de pobres, con EPN 42%. Con AMLO y Sheinbaum pobreza reduce a 29.6% por aumento salarial, Bienestar y cero corrupción

Regeneración, 14 de agosto de 2025. La presidenta Sheinbaum subrayó la hazaña de la reducción de la pobreza en México.

Relató los resultados del Índice de Pobreza Multidimensional, que no solamente tiene que ver con el salario, sino que tiene que ver con el ingreso y también con el acceso a derechos.

Esto es, si se tiene acceso a una vivienda digna, acceso a la salud, acceso a la educación. Y esto da una metodología de pobreza multidimensional.

Sheinbaum

El resultado de esta evaluación —medida en este caso, o que presentó desde 2008— es que en 2008 había 49.5 millones de mexicanos y mexicanas que vivían en pobreza.

Seguidamente, dijo que en 2010, aumenta a 52.8; en 2012, aumenta a 53.3.

Es decir, los últimos 4 años, del periodo del presidente espurio, Calderón, la pobreza en el país aumentó de 49.5 millones a 53.3 millones de personas.

Esto es, un porcentaje en donde, en 2008, el 44.4 por ciento se catalogaban como “pobres”, tenían una pobreza multidimensional.

Y en 2012, aumenta de 44.4 a 45.5 por ciento.

En el periodo de Peña, hasta 2018: Pasa de 53.3; luego a 55.3; 55.2; hasta 51.9 millones de mexicanos en pobreza, eso representó el 41.9 por ciento de la población.

Aquí, en diciembre de 2018, entra el Presidente López Obrador. «Aquí hay un ligero aumento» explicó Sheinbaum.

AMLO

¿A qué se debe este aumento?, al momento de la pandemia, el peor momento de la pandemia.

Además precisó que la Encuesta Ingreso-Gasto en 2020 se levanta en junio, más o menos, del 2020, que es el momento en donde están cerrados muchísimos establecimientos.

Precisó además que en 2018, de 51.9 millones de personas, en 2024 a 38.5 millones; más de 13 millones de personas salieron de la pobreza.

«¿Qué porcentaje de la población? De 43.9 por ciento, o de 41.9 por ciento en 2018, a 29.6 por ciento; es decir, menos de 30 por ciento».

«¿Todavía tenemos que avanzar? Sí. El que 30 por ciento de la población en México viva en pobreza, evidentemente, tenemos que seguir avanzando».

Ahora, vean «ustedes: en 2 años, de 46.8 a 38.5 millones de personas; de 36.3 a 29.6 [por ciento], en 2 años».

Extrema

Cabe destacar que sobre la pobreza extrema Sheinbaum hizo el siguiente recuento.

Es decir, 2008, pobreza extrema, 12.3 millones de mexicanos, 11 por ciento y para 2024: 7 millones de personas, 5.3 por ciento de la población.

Es decir, se redujo a la mitad del porcentaje; conociendo, además, que aumenta la población en México.

«Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación, demuestra que el modelo funciona…»

«.., porque redujo la pobreza y, además, la desigualdad; es decir, hay mayor distribución de la riqueza».

¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente: al incremento en el salario mínimo, a los «Programas de Bienestar y al acceso a los derechos».

Hay que estar muy orgullosos como mexicanas y mexicanos,» porque este indicador habla de la esencia de nuestro proyecto: el Humanismo», asentó Sheinbaum.

«Un proyecto humanista se demuestra en esto, en la reducción de la pobreza».

Y estamos seguros que vamos a seguir avanzando, por eso hablamos «de la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación».

«Debía haber sido a 8 columnas en todos los periódicos. Algunos ni lo tocaron», precisó.