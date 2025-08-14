EE.UU ofrece 26 millones USD por 5 líderes de Carteles Unidos

EE.UU señala a Carteles Unidos por producción en gran escala de fentanilo en Michoacán y el tráfico de cocaína desde Colombia

Regeneración, 14 de agosto de 2025. El Departamento de Estado de EE.UU ofreció hasta 26 millones de dólares de recompensa para el arresto de cinco presuntos líderes de Carteles Unidos.

Y es que la organización criminal mexicana ha sido recientemente designada como grupo terrorista, e impuso sanciones en su contra para intentar cortar sus fuentes de financiamiento.

EE.UU

Y es que el Departamento de Estado señaló a Juan José Farías Álvarez, alías El Abuelo, por el que ofreció hasta 10 millones de dólares.

Además a Nicolás Sierra, alias El Gordo, y Alfonso Fernández, alias Poncho, por los que ofreció 5 millones a cambio de información de cada uno.

E incluso a Luis Barragán, alias R5, y Édgar Orozco, alias El Kamoni, por los que ofreció 3 millones.

Cabe destacar como se indica que las autoridades estadounidenses los identifican como lideres de la organización Carteles Unidos.

Misma dedicada a la producción de fentanilo, así como al tráfico de cocaína desde Colombia.

Al tiempo que se indica que Cárteles Unidos surgió en Michoacán como una coalición de grupos criminales locales para frenar el avance del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El ofrecimiento de recompensas llegó acompañado de sanciones financieras impuestas por el Departamento del Tesoro contra Carteles Unidos y Los Viagras.

Recompensas

«El Tesoro, junto a nuestros socios en la aplicación de la ley, continúa atacando los esfuerzos de los carteles por generar ingresos para sus esquemas criminales y violentos».

Lo anterior, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Fuentes norteamericanas indica que “Cárteles Unidos surgió como una alianza de cárteles más pequeños en el estado de Michoacán, México.»

«…, para prevenir la incursión de cárteles más grandes y organizaciones criminales en Michoacán, incluyendo a los Caballeros Templarios…»

«… y, más recientemente, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.

Lo anterior indicó Tammy Bruce, en un comunicado.

Seguidamente se indica que «…miembros de Cárteles Unidos y sus socios participan en la producción a gran escala de metanfetamina y fentanilo en el territorio michoacano que controlan».

Señalan que la cocaína se adquiere en Colombia y luego se envía a EE.UU utilizando algunos de los mismos canales de transporte que se utilizan para el envío de metanfetamina y fentanilo.

Sancionados

Al tiempo que se subraya que que el 20 de febrero de 2025, EE.UU designó a dicho grupo delictivo como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Organización Terrorista Especialmente Designada (SDGT).

“Las ofertas de recompensas de hoy complementan las acusaciones del Departamento de Justicia contra los objetivos de las recompensas en el Distrito de Columbia y el Distrito Este de Tennessee».

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro [USDT, por sus siglas en inglés] también anunció sanciones contra los objetivos de las recompensas.

Junto con ellos, otros siete miembros de Cárteles Unidos”, abundó la vocera del Departamento de Estado de EE. UU.

“Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos conocidos cárteles mexicanos -Cárteles Unidos y Los Viagras…»

Además, a siete personas afiliadas, vinculadas al terrorismo, el narcotráfico y la extorsión en el sector agrícola mexicano.

Finalmente, en redes se subraya que estas nuevas acciones del Gobierno estadounidense ocurre dos días después de que se ejecutara la extradición, desde México, de 26 narcotraficantes de alto perfil.