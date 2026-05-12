50 personas sufren quemaduras por torito en Amecameca

El torito «El Zángano» empezó a sacar chispas y ráfagas, y provocó heridas en múltiples asistentes a la fiesta patronal

Regeneración, 12 de abril 2026– Más de 50 personas sufrieron lesiones por quemaduras de primer y segundo grado durante el encendido de toritos en los festejos de la fiesta patronal en la comunidad de San Antonio Zoyatzingo.

Video

Protección Civil de Amecameca compartió en redes un video en el que se ve la quema de fuegos artificiales y la celebración de gente que se encontró en peligro.

La práctica de encender toritos, así como otros juegos pirotécnicos, forma parte de las costumbres de la zona.

Se practica en la mayoría de los pueblos del área de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

La coordinación de Protección Civil en Amecameca verificó que los presentes en estos festejos fueron impactados por la pirotecnia.

Quemaduras

Esto ocurrió en la plaza central de la comunidad, causando quemaduras a jóvenes, adultos y algunos niños.

Las autoridades señalaron que, en el momento en que se encendió el torito llamado «El Zángano», los fuegos artificiales comenzaron a estallar.

Estaban liberando estruendos y chispas en todas direcciones, mientras que decenas de asistentes saltaban cerca del torito.

A pesar de que la mayoría de las personas llevaba gorra o sombrero para protegerse, las chispas afectaron a varios, provocando quemaduras.

Toritos

Incluso, Protección Civil estatal reportó que se pueden encender hasta 70 toritos en una sola noche.

Durante el encendido de los tradicionales toritos en esta localidad, participaron muchas personas.

Un total de 50 personas recibieron atención por quemaduras. La celebración continuó.

Zoyatzingo

San Antonio Zoyatzingo se localiza en el municipio de Amecameca, en la región serrana. Tiene una población de 3,223 habitantes, y una temperatura promedio de 14,6°C.

En la comunidad, la lluvia ocurre en 270 días al año, y en invierno se presenta de manera ocasional la caída de nieve.

El nombre proviene del náhuatl Zoyatzinco, que se origina de zoyatl, que significa palma, y tzinco, que es una partícula reverencial locativa.

Por esto, el significado de Zoyatzinco es «En las venerables palmas».