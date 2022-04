AMLO se mantiene como 2do mejor presidente del mundo; responde a clasismo de Martín Moreno

El presidente AMLO publicó la lista de los mejores presidentes del mundo y el segundo sitio le pertenece a él, tan solo por detrás del de la India.

RegeneraciónMx, 15 de abril de 2022. Otro mes más en el que presidente Andrés Manuel López Obrador hace arder a la oposición ya que la encuesta de Morning Consult lo coloca como el segundo mandatario con mayor aprobación en el mundo con 67 por ciento de apoyo.

A través de las redes sociales, el presidente AMLO publicó la lista que además, le respondió al escritor Martín Moreno, ante sus comentarios clasistas.

“Dice el clasista de Martín Moreno que a mí solo me apoyan los analfabetas del país, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo porque, entre otras cosas, no es lo mismo educación que cultura”, destacó.