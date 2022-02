AMLO-Loret: Todos somos ¿qué?

Este es un artículo publicado en el sitio La Educación el cual fue creado por periodistas, maestros, padres de familia, alumnos y dirigentes comunitarios de Los Angeles, California.

RegeneraciónMx, 17 de febrero 2022. Leyendo varios artículos sobre el conflicto de “moda”, veo algo que no me sorprende. Ya había tocado en un artículo previo que un conflicto entre AMLO y los medios de comunicación era inexorable e inevitable. Pero este conflicto tiene un trasfondo, una hermenéutica, de un simbolismo tremendo. Y eso es lo que quiero abordar.

¿Quiénes se enfrentan? De primera instancia, AMLO y Carlos Loret. ¿Qué representan?

Con AMLO es simple: un “donnadie” que llegó a la presidencia, y echó a perder muchos y muy jugosos negocios de la oligarquía.

¿Loret? Nieto de un exgobernador priista, egresado del ITAM, es el ejemplo arquetípico de los miembros de la oligarquía y el modelo a seguir para todos los “aspiracionistas” del país.

Aquí, no se trata del conflicto entre dos personas, aunque uno sea el presidente y el otro una figura pública (poner “periodista” es insultar a los verdaderos periodistas). No: aquí se trata del conflicto entre dos visiones distintas de país. Uno, donde un grupo piensa que el país es suyo, y que solo sirve para llenarse los bolsillos. El otro grupo, el de los eternos “Olvidados”, desde con Luis Buñuel, que ahora tienen un representante.

Si nadie vio este conflicto venir, es porque, sinceramente, no sé donde tenían puesta la vista. Esto no es un conflicto por una casa (rentada), y unos ingresos (que se tienen que probar); entre el hijo del presidente y un “opinólogo”. No, esto es más profundo.

AMLO sabe que se requiere “limpiar” también a los medios de comunicación para poder sacar al país de la vorágine de corrupción que lo corroe. Pero sabe que pelearse contra un #Reforma, un #ElUniversal, un #Vanguardia (el cual eliminó el #Verificado que le permitió llegar al poder al apropiarse del nombre como marca registrada, y tergiversar dicho “verificado” a un punto donde ya nadie cree en ese experimento periodístico); decía, AMLO sabe que pelearse contra cada uno de ellos en específico era muy tardado y desgastante.

Esos medios que lo tacharon de “un peligro para México”, que lo ningunean diciéndole “López”, así a secas, y sin el título de “presidente”. Esos medios que no vieron, y hasta solaparon, el fraude del 2006 y de 2012. En uno “perdiendo” boletas. En el otro, metiéndole dinero de dudosa procedencia a la elección. Esos medios, que magnificaron los desastres que hemos tenido, pero que no hacen nada para explicarlos. Esos medios, que no ven los logros del actual gobierno, pero suben un día sí y otro también mentiras e infodemia. Repito: en serio ¿no vieron este conflicto venir? ¡Por favor!

Pero, de nuevo, enfrentarse a cada uno por separado, era un ejercicio muy desgastante y con pocas probabilidades de éxito. No, se requería que la oposición le mostrará a un representante, y Loret fue lo bastante “atrevido”, o “ingenuo”, para ofrecerse para ese conflicto.

AMLO sabe que, si demuestra que Loret miente, y que solo defiende intereses corporativos de la oligarquía, ya no tendrá que enfrentarse a los demás, porque el mensaje les llegará a esos medios. Y nada mejor que mostrar sus finanzas, sobre todo en el concepto de declaración de impuestos. En un país famoso por una oligarquía evasora, sabe que ese es su talón de Aquiles.

AMLO sabe que, si él demanda a Loret, lo hace mártir. No, la demanda debe de ser desde la oposición hacia su persona, hacia su familia. Y ese primer paso, ya lo obtuvo. Su hijo ya fue denunciado y demandado en México y hasta en los EUA. Porque si AMLO lo mandaba investigar, sabe que no le van a hallar nada, y eso propicia que lo puedan comparar con la investigación que le hicieron a EPN por la Casa Blanca. No, se requiere que la oposición exija esa investigación, para que pueda ser creíble.

Y ahora, lo que busca es provocar a Loret para que él lo demande, y que el mismo Loret “martirice” a AMLO. Así que preveo que AMLO va a subir el tono de la confrontación, y va a provocar a cada momento a Loret para que éste último termine demandando al presidente. Y, si no lo hace, va a quedar en ridículo. Ese es la tirada del presidente.

Pero, hay otro punto donde AMLO también gana. Había el riesgo de que la consulta de revocación de mandato fuera un desastre, por falta de asistencia del electorado. Así que “crispar” el ambiente antes de ese evento, va a propiciar lo contrario, con lo cual gana AMLO. La oposición pedía que nadie acudiera, pero ahora, están pidiendo que sus simpatizantes acudan. Justo lo que se necesita para que se alcance el número necesario de participantes para poder hacerlo ya una obligación legal para los regímenes del futuro.

Los #TodossomosLoret, si no acuden, van a quedar en ridículo, porque estarían siendo cómplices de un gobierno “dictatorial y autoritario” (sic); mientras que los #TodossomosAMLO, van a acudir, para demostrar que el presidente no está solo en su lucha contra dicha oligarquía.

AMLO es un viejo zorro de la política, muy sagaz y manipulador. Es un “rockstar”, que sabe como hacer un buen “espectáculo” telonero antes de la presentación principal. Así que va a seguir provocando y enojando a la oposición (o oligarquía, son lo mismo).

Porque los va a dejar en el dilema de que deben acudir a la consulta, o quedarse callados. Y muchos “aspiracionistas” sinceramente van a creer que pueden “sacar” a AMLO, porque eso es lo que la prensa corporativa les va a hacer creer. Pero los “jefes” de la oligarquía ya están previendo la trampa que les está tendiendo, y se están poniendo nerviosos.

Yo les sugiero disfrutar el espectáculo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué me equivoque? Puede ser. Pero ¿y si le “atino”?