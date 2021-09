AMLO señaló que Claudio X. González está en contra de la revocación de mandato y dijo que el pueblo debe decidir, no los grupos de intereses creados, no el extremismo

Regeneración, 17 de septiembre de 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que la oposición está llamando a no participar en la revocación de mandato.

“¿Qué tan demócratas son, que no quieren dirimir las diferencias? Si el mejor método es el método democrático. Cuando hay dos proyectos distintos, contrapuestos, ¿quién decide?, el pueblo. No tenerle miedo al pueblo y que el pueblo sea el soberano, no los grupos de intereses creados, no el extremismo”, dijo en su conferencia matutina de este viernes.

En este sentido, sseveró que el movimiento opositor que impulsó Claudio X. González, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), primero planteó ganar la mayoría en la Cámara de Diputados.

“Pero ahora dicen ‘no’ porque se va a polarizar México si participamos en la revocación de mandato, ¿entonces cómo es que no están de acuerdo conmigo y cómo es que me quieren quitar?, ¿cuál es el medio que van a utilizar?, ¿van a seguir con la guerra sucia?, ¿por qué no participan en la revocación de mandato?”, expresó el mandatario.

Además recordó que en la revocación de mandato se le preguntará a la ciudadanía si desea que continúe o no en su cargo.

“Hay que tenerle confianza al pueblo y si ellos tienen la razón, y si está muy mal el país y muy mal el gobierno pues la gente va a decir ya, a Palenque”, señaló.

También dijo que en 2006, el papá de Claudio X González sugirió que si ganaba le podía suceder un golpe de Estado como a Salvador Allende.

«Por eso hasta puedo decir que es mejor el hijo», sentenció.