Aumenta a 30 la cifra de muertes por explosión en Iztapalapa

Geovana, la víctima más reciente de la explosión suma 30 fallecidos. Hospitalizadas 15 personas, en tanto que 39 ya fueron dadas de alta

Regeneración, 24 de septiembre 2025– La Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualizó a treinta la cifra de fallecimientos por la explosión de un camión de gas el pasado 10 de septiembre en el este de la capital mexicana.

Según la última actualización del Gobierno capitalino, con corte a las 22:00 horas del martes, suman treinta muertos, quince hospitalizados.

Confirmado, la pipa que explotó fue por exceso de velocidad y falta de precaución.



El único bache ahí es el que está en el cerebro prianista.pic.twitter.com/HK8hQveZBY — Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) September 13, 2025

Además, a 39 lesionados ya los dieron de alta de los hospitales, tras el siniestro ocurrido en la alcaldía Iztapalapa.

Geovana, víctima más reciente

De acuerdo con el listado, el más reciente fallecimiento fue el de Geovana.

Una joven de 21 años que estaba internada en el Hospital de traumatología Victoriano de la Fuente Narváez.

De acuerdo con los reportes, la joven presentaba múltiples quemaduras y se encontraba en estado crítico desde su ingreso.

Su identidad se había mantenido sin confirmación plena, aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) había difundido señas particulares para facilitar su identificación.

Entre las características físicas reportadas, se incluyeron una cicatriz vertical por cesárea y varios tatuajes:

Un corazón atravesado por una rosa en la espalda baja, una pulsera tipo greca en el antebrazo derecho y una pulsera de corazones en el tobillo izquierdo.

Con estos datos, las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para dar con sus familiares.

Con la muerte de «Geovana», la cifra oficial de víctimas fatales se elevó a 30.

Heridos

Además, 15 personas continúan hospitalizadas en distintos centros médicos del Valle de México.

Mientras que 39 pacientes han sido dados de alta tras superar las lesiones.

Antes perdió la vida Alí Yael González Aranda, estudiante CECyT 7 del IPN, quien estuvo 11 días luchando por su vida.

La explosión, que para los habitantes de la Ciudad de México es una más graves en la historia reciente de la metrópoli…

…ocurrió cuando un camión con capacidad de 49 mil 500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Chofer

La semana pasada, también se reportó el fallecimiento del chofer del camión de gas.

Las autoridades de la Ciudad de México le acusan de haber ocasionado el accidente por conducir a “exceso de velocidad”.

No obstante, en videos de cámaras de vigilancia en la zona difundidos este día en medios mexicanos se observa al vehículo circular a una velocidad moderada, previo a la explosión.