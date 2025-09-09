Nepal: Mueren 19 de Generación Z, policía arremete con balas de goma en Katmandú

3er día de protestas consecutivas contra corrupción. Dimite Primer Ministro Sharma. General Raj Sigdel por diálogo y evitar pérdida de vidas

Regeneración, 9 de septiembre 2025– En Nepal, el primer ministro KP Sharma Oli dimitió en medio de las manifestaciones anticorrupción que siguen conmocionando al país.

Al menos 19 personas murieron y más de 100 resultaron heridas el lunes cuando las autoridades reprimieron las protestas.

La policía disparó balas de goma y gas lacrimógeno contra los manifestantes que intentaban asaltar el Parlamento en Katmandú.

Corrupción

“Cada corrupción en el país, desde el nivel local hasta el federal, hace que todos los nepaleses estén hartos de ella.

Todos los jóvenes se van del país. Por eso, queremos proteger a nuestros jóvenes y mejorar la economía del país.

In Nepal, politicians ban social media use and citizens burn down parliament. Politicians flee by helicopter. pic.twitter.com/6Sju9CH7Jm — RadioGenoa (@RadioGenoa) September 9, 2025

Para ello, necesitamos una nueva juventud, un nuevo poder y nuevos políticos bien formados para impulsar el país”.

El primer ministro de Nepal dimite mientras continúan las protestas contra el gobierno y la corrupción.

Frustración de los jóvenes ante la falta de oportunidades en la nación himalaya, convirtiéndose en un desafío más amplio al gobierno .

Si bien alrededor de una quinta parte de los jóvenes están desempleados, mientras hijos de la élite política parecen disfrutar de un estilo de vida lujoso y numerosas ventajas.

El premier prohibió redes sociales y luego las restituyó. Críticas más amplias a su gobierno y acusaciones de corrupción entre la élite política del país del Himalaya.

Poco efecto de la renuncia

Decenas de miles de manifestantes permanecieron en las calles hasta altas horas de la noche, bloqueando carreteras, asaltando edificios gubernamentales e incendiándolos.

En algunos casos, atacando a líderes políticos. Helicópteros del ejército trasladaron a algunos ministros a lugares seguros.

instagram is flooded with the videos of Nepal protest pic.twitter.com/nDs5Jnf74l — Gabbar (@Gabbar0099) September 9, 2025

Jóvenes enojados por el bloqueo de redes sociales tomaron la capital del país , y la policía abrió fuego contra la multitud, matando a 19 personas.

Sin embargo, las protestas continuaron , alimentadas por la ira por las muertes y la creciente frustración con la élite política en la nación encajada entre China e India.

Protestas

El presidente de la Junta Ceremonial de Nepal aceptó la renuncia de su primer ministro, seguidamente le encargó al renunciante liderar un gobierno interino hasta elecciones.

En tanto, el jefe del ejército Raj Sigdel, instó a evitar más pérdidas de vidas y «propiedades y a presentarse al diálogo».

Advirtiendo posteriormente que las fuerzas de seguridad del país estaban comprometidas con el mantenimiento del orden público.

Tensión

Seguidamente portales indican el bloqueo a Facebook, X y YouTube por supuestamente no estar registradas o sometido a la supervisión gubernamental.

Pero las protestas se intensificaron porque Nepo Kids parecen disfrutar de un estilo de vida lujoso y numerosas ventajas.

Con un desempleo juvenil que ronda el 20 % el año pasado.

Según el Banco Mundial, dos mil abandonan el país diario a Oriente Medio o el Sudeste Asiático para buscar trabajo.

Testimonio

“Estoy aquí para protestar contra la enorme corrupción en nuestro país”, dijo Bishnu Thapa Chetri, estudiante.

“El país se ha vuelto tan malo que, para nosotros, los jóvenes, no hay motivos para quedarnos”.

Golpes en videos

Videos mostraron a manifestantes golpeando al líder del Partido del Congreso Nepalés, Sher Bahadur Deuba, y a su esposa, Arzu Rana Deuba, Ministra de Exteriores.

EL testimonio incluye al líder del partido siendo ayudado a ponerse a salvo.

‘Que se haga justicia’

En redes redes sociales manifestantes atacan edificios gubernamentales y residencias de principales líderes políticos todo el martes.

El palacio presidencial, la residencia oficial del primer ministro y un edificio que alberga las oficinas del primer ministro y varios ministerios fueron incendiados.

Una densa columna de humo se elevaba desde el edificio de oficinas del primer ministro.

Previamente, la residencia privada de Oli fue incendiada, al igual que las del presidente, el ministro del Interior y los Deubas.

La casa del líder del opositor Partido Comunista de Nepal (Maoísta) también fue incendiada.

Algunos manifestantes culparon al gobierno por la apertura del fuego por parte de la policía y pidieron la destitución del cada vez más impopular primer ministro.

“Estamos aquí para protestar porque nuestros jóvenes y amigos están siendo asesinados.

«Estamos aquí para asegurar que se haga justicia y que el régimen actual sea derrocado”, dijo Narayan Acharya».

, quien se encontraba entre los manifestantes frente al muro destrozado del edificio del parlamento el martes. “KP Oli debe ser expulsado”.

La policía dispara contra la multitud

Las manifestaciones del lunes aumentaron hasta decenas de miles de personas en Katmandú y la multitud rodeó el edificio del Parlamento antes de que la policía abriera fuego contra los manifestantes.

«¡Alto a la prohibición de las redes sociales! ¡Alto a la corrupción, no a las redes sociales!», coreaba la multitud, ondeando banderas nacionales.

Además de los 19 muertos, decenas de personas resultaron heridas.

Antes de dimitir, Oli afirmó que formaría una comisión de investigación que presentaría un informe sobre el tiroteo en 15 días.

Añadió que se indemnizaría a las familias de los fallecidos y que los heridos recibirían tratamiento gratuito.