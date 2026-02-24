Tereso Medina Ramírez nuevo secretario general de la CTM

CTM: En la votación participaron 71 sindicatos nacionales de industria y 32 federaciones estatales cada organización con 10 delegados

Regeneración, 24 de febrero de 2026. Tereso Medina Ramírez, del PRI, nombrado como Secretario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Y es que como se sabe se trata de la central historica surgida en 1936, durante el sexenio del presidente Cárdenas, teniendo como primer secretario general al comunista Vicente Lombardo Toledano.

Fidel Velázquez asciende al poder en 1941 hasta 1997.

CTM

En redes sociales se subraya que Tereso Medina asume la Secretaría General de la CTM para el periodo 2026–2032.

Al rendir protesta, anunció la creación del Consejo Asesor Honorífico y una reestructuración nacional con nuevas Carteras Estratégicas.

El personaje originario de Torreón, Coahuila, se desempeñó durante años como líder de la CTM en dicho estado y como Secretario General Adjunto a nivel nacional antes de suceder a Carlos Aceves del Olmo.

Por primera vez en 90 años de historia de la confederación, el dirigente fue elegido mediante el voto de los afiliados en el marco del XVII Congreso Nacional Ordinario.

(Sobre si el voto representa asambleas de base, es otro tema (ndlr))

Como miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido diputado local, federal y senador.

Mismo que anunció reestructuración nacional con el objetivo de modernizar el sindicalismo bajo el llamado «Modelo Coahuila».

Tereso

Con 99 votos, de los 103 que tenían derecho a participar Tereso Medina Ramírez se convirtió en el nuevo líder de la CTM para el período 2026-2032.

“…, el nuevo rostro de la CTM será de propuesta, no de protesta”, dijo.

Buscará “unidad, orden institucional y transparencia. Vamos a ordenar la casa con disciplina, coordinación y respeto a los estatutos».

«Daremos a la CTM un rostro de transparencia y cercanía, para fortalecer la confianza, especialmente con las nuevas generaciones de trabajadores”.

Cabe destacar que en la XVII Asamblea General Ordinaria, el secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños llamó a los cetemistas a ser aliados en la reforma de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas.

En conferencia de prensa, el nuevo líder dejó en claro que “el corporativismo cumplió su ciclo”, y afirmó que no permanecerá de manera indefinida en la CTM como sus antecesores.

– “Pienso irme de pie… y no, no a la reelección”, destacó.

El nuevo dirigente de la CTM habló de reformas, equidad y género, «de que en las tomas de notas futuras se establezca 50% de hombres y 50% mujeres, o bien, de manera proporcional, porque también igual«.

Por ejemplo, «de la industria minera, donde hay pocas mujeres, bueno, por eso hablo también en términos de equidad, sí, y de términos de proporcionalidad también».

En esa misma medida la CTM «va a ir oxigenando el sindicalismo, impulsando a las mujeres y los jóvenes en el país, porque, además, así lo demanda la planta productiva de México”.

Dato

El proceso de votación inició a las 9:00 horas y concluyó a las 10:30 horas. En este periodo, los secretarios generales de los 71 sindicatos nacionales de industria y de las 32 federaciones estatales ejercen su derecho al voto.

Conforme a la convocatoria, cada organización participa con 10 delegados que fueron designados previamente en asambleas de sus respectivos comités.

Además, sumándose al voto del secretario general de cada sindicato o federación.