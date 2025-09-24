Presidente de Irán niega intenciones de bomba nuclear

En la Asamble de naciones Irán aseguró que “nunca ha buscado construir una bomba nuclear ni lo hará nunca”

Regeneración, 24 de septiembre 2025-Ante la Asamblea General de la ONU, Masoud Pezeshkian dijo que el régimen teocrático ha abogado durante muchos años por un Medio Oriente libre de armas de destrucción masiva.

El presidente del régimen de Irán, Masoud Pezeshkian, reafirmó ante la ONU que su país “nunca ha buscado construir una bomba nuclear ni lo hará nunca”.

Iran’s President Masoud Pezeshkian showed pictures of those killed by Israel in the 12-day-war and condemned officials for pursuing a ‘Greater Israel’ as he addressed the UN General Assembly. pic.twitter.com/7qudmFl5OF — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 24, 2025

Subrayó que Irán ha abogado durante muchos años por un Medio Oriente libre de armas de destrucción masiva.

Declaraciones

Estas declaraciones se enmarcan en la postura histórica de Teherán sobre su programa nuclear, que insiste en tener fines exclusivamente pacíficos.

Pezeshkian se refirió a los ataques de Israel y Estados Unidos como una “agresión en flagrante contravención de los principios más elementales del derecho internacional”.

Afirmó que ocurrieron mientras Irán transitaba el camino de las negociaciones diplomáticas.

“Iran has never sought and will never seek to build a nuclear bomb,” Iranian President Masoud Pezeshkian says in a speech at the UN General Assembly https://t.co/0zWrDWfD3q pic.twitter.com/RS5f0r83bR — Bloomberg TV (@BloombergTV) September 24, 2025

Instó a la comunidad internacional a reflexionar sobre si toleraría acciones similares contra sus propias naciones.

Mensaje internacional

Apeló a la máxima de “no aprobar para otros lo que no aprobarías para ti mismo”.

El mandatario iraní ensalzó la unidad nacional frente a lo que describió como agresiones externas.

Señaló que su país se mantiene “erguido con el poder de la fe y su cohesión nacional”.

Iranian President Dr. Pezeshkian arrived in New York a few moments ago to attend the #UNGA80.

He was greeted by Iran's permanent representative to the UN, in his arrival at the John F. Kennedy International Airport. pic.twitter.com/75y3s3vZOT — Pooya (@PooyaMirzaei86) September 23, 2025

Y aseguró que, a pesar de las sanciones económicas severas y prolongadas, la guerra mediática y los intentos de sembrar discordia…

…sus enemigos “fortalecieron involuntariamente la sagrada unidad nacional”, demostrada durante lo que denominó la “guerra de 12 días con Israel”…

…donde el pueblo iraní dejó al descubierto las “falsas ilusiones de los cálculos arrogantes” de los agresores.

#Breaking Iran News

In New York, Iranians protest the regime's President, Pezeshkian, at the UN.

Chants of "Down with Dictator! Down with Khamenei!" ring out as protesters demand "Regime change in Iran by the people" and "Democracy, freedom with Maryam Rajavi."… pic.twitter.com/Uf6zBqOS60 — SIMAY AZADI TV (@en_simayazadi) September 22, 2025

Denuncia

Pezeshkian denunció ante la ONU los ataques israelíes de junio contra la República Islámica, que causó la muerte de más de un millar de personas en los 12 días de conflicto.

“Esta agresión descarada, además de causar la muerte de varios comandantes, ciudadanos, niños, mujeres, científicos y élites académicas de mi país…

…infligió un duro golpe a la confianza internacional y al panorama de paz en la región”, aseguró.

Genocidio

Además, acusó a Israel de cometer un “genocidio” en Gaza, además de agredir a Yemen, Siria, Líbano y Qatar.

La disputa tiene como contracara la provisión de armamento de parte de Teherán para diversas milicias y grupos terroristas que atentan contra Israel de diversas formas.

Como fue la incursión de Hamas del 7 de octubre de 2023, que dejó más de mil muertos y 200 secuestrados y que desencadenó una guerra que aún persiste.