Bodega de Tenis se incendia en Tepito en medio de ventas navideñas

Equipos de emergencia tuvieron dificultades para ingresar a la zona del siniestro en Tepito, debido al alto flujo de gente en los alrededores.

Regeneración, 19 de diciembre del 2022. Este lunes se registró un fuerte incendio en una bodega de la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc.

Cerca del Eje 1 Norte, en el “Barrio Bravo” de Tepito, se incendió la bodega de tenis que dejó una enorme columna de humo.

El secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, confirmó que tras el siniestro no se reportaron lesionados.

Asimismo, indicó de manera preliminar que aparentemente se incendió el segundo piso de una bodega.

A través de su cuenta de Twitter el funcionario capitalino destacó que 70 elementos del cuerpo de Bomberos y alrededor de 25 elementos de Protección Civil brindan apoyo en la zona; mientras que 300 efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardan el lugar.

“La zona está bajo control, no hay lesionados, no hay víctimas que lamentar, todavía no se extingue el incendio pero está a punto de estar completamente bajo control” dijo Batres.

Ya estamos en el Eje 1, atendiendo la emergencia del incendio. Por fortuna no hay lesionados. Los cuerpos de seguridad ya trabajan en el lugar. pic.twitter.com/sAnlYYm2zu — Martí Batres (@martibatres) December 20, 2022

Hasta el momento se desconoce lo que causo el incendio en la bodega de tenis en el “Barrio Bravo” de Tepito.

Autoridades de la Ciudad de México llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para descartar responsabilidades.

Debido a la temporada navideña, el perímetro alrededor de la zona del siniestro, dificultó el paso de los equipos de emergencia.