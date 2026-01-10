Explosión de gas en un edificio de departamentos en Taxqueña

El incidente en Taxqueña dejó cinco heridos, además de puertas y vidrios destruidos en 10 edificios a la redonda por la onda expansiva

Regeneración, 9 de enero 2026– Esta mañana se produjo una explosión por gas en un edificio situado en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, lo que llevó a la activación de los servicios de emergencia de la Ciudad de México.

🚨Explosión de tanque de gas al interior de un departamento deja por lo menos 10 viviendas Calle Cipreses y Naranjos, Paseos de Taxqueña, Alc. Coyoacán #CDMX pic.twitter.com/FnniMpaZNV — SheilaRenne (@SheilaRenne) January 9, 2026

Explosión

El incidente dejó cinco personas lesionadas, dos de ellas de gravedad que fueron trasladadas al Hospital de Rehabilitación.

La explosión ocurrió alrededor de las 8:55 horas en la intersección de Paseo de los Naranjos y Paseo de los Cipreses.

El evento sucedió en el tercer piso de un inmueble de 24 departamentos, que cuenta con planta baja y cinco niveles.

Atendieron el lugar policías del sector Culhuacán de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), miembros de la Cruz Roja, y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Llegaron en apoyo al Heroico Cuerpo de Bomberos para manejar la situación y verificar las condiciones del edificio después de la explosión.

#CDMX



La titular de la @SGIRPC_CDMX, @VenegasUrzua, informó que continúan los trabajos de atención por la explosión por acumulación de gas registrada este 9 de enero en la col. Paseos de Taxqueña de la @Alcaldia_Coy, y detalló que cinco personas resultaron lesionadas, de las… pic.twitter.com/FT2wYQ0X4k — SPR Informa (@SPRInforma) January 9, 2026

Bomberos

“Atendemos deflagración por acumulación de gas en un departamento ubicado en Paseos de Taxqueña, Alcaldía Coyoacán.

La onda expansiva dañó 7 edificios. Se evacuaron 2,500 personas de 280 departamentos para evitar riesgos. Al momento tres departamentos presentan daño estructural”.

Esto fue reportado en redes sociales por el jefe de los bomberos de la capital, Juan Manuel Pérez Cova, sobre los primeros informes.

Añadió que estuvieron acompañando a los dueños afectados para que pudieran recuperar sus pertenencias, asegurando todas las medidas de seguridad necesarias.

💥 Video del C5 registra el instante de la explosión por acumulación de gas en edificio de Paseos de Taxqueña, Coyoacán. Ocurrió a las 8:30 a.m. del 9 de enero: 5 heridos (2 graves), 2,500 personas desalojadas y onda expansiva en vehículos y fachadas.

.#Noticias #ExclusivasMx… pic.twitter.com/aW5kjFmbdC — Exclusivas Puebla (@XclusivasPuebla) January 9, 2026

El C5

A través de las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), se registró el momento del explosivo estallido.

“Tras el reporte de una explosión en la col. Paseos de Taxqueña, Coyoacán, el C5 realizó el videoreplay de las cámaras en la zona.

Mediante este análisis, establecimos el cerco de monitoreo y coordinamos de inmediato con Protección Civil y SSC”, señaló Salvador Guerrero Chiprés, director del C5.

La onda expansiva rompió vidrios y puertas de 10 edificios cercanos al estallido, lo que provocó que los vecinos salieran aterrorizados de sus hogares.

Myriam Urzúa

Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, confirmó que cinco individuos resultaron heridos.

De ellos, dos se encuentran en un estado crítico con quemaduras que abarcan el 80 por ciento de su superficie corporal.

Estas dos personas fueron llevadas al Instituto Nacional de Rehabilitación, mientras que otras tres recibieron atención en el lugar.

Miryam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), dialogó con los vecinos afectados tras la explosión.

Fuerte explosión de gas en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán.

El video es grabado por René Ibarra Soria, quien recorre los departamentos buscando personas heridas tras el estallido.#Coyoacán #PaseosDeTaxqueña #Explosión #Gas #EmergenciaCDMX pic.twitter.com/mTWjd1wX39 — Alejandro Zamudio (@zamudiochoa) January 9, 2026

Vecinos afectados

Les ofreció apoyo para ser reubicados temporalmente en un albergue.

Más adelante, el Instituto de la Vivienda (Invi) evaluará si puede ofrecerles alquileres accesibles para ocupar nuevos departamentos.

“El tercer piso tiene en estos momentos problemas en la loza, columnas y las trabes y lo están apuntalando.

Independientemente de eso hubo problemas con la onda expansiva en todos los departamentos alrededor de este lugar”, señaló la secretaria.

Las personas perjudicadas serán dirigidas inicialmente al Parque de las Montañas.

Allí se montará una tienda para su bienestar, además de un Puesto de Mando que les brindará información constante.