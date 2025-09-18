Sheinbaum recibe con alfombra roja a Mark Carney y Diana Fox

Fortalecemos la amistad entre naciones por el bien de nuestros pueblos: Sheinbaum. Ceremonia en Patio de Honor a primer ministro de Canadá

Regeneración, 18 de septiembre 2025– Se espera que el primer ministro Mark Carney firme un acuerdo de asociación estratégica con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum durante su visita a México , que comienza el jueves.

El acuerdo cubrirá infraestructura, comercio, salud, agricultura, preparación para emergencias y seguridad, dicen altos funcionarios del gobierno.

La visita de dos días de Carney a la Ciudad de México se produce mientras Ottawa busca más comercio con México.

Respuesta

Esto, en respuesta a la guerra comercial de Estados Unidos, y mientras ambos países se preparan para la renegociación del acuerdo comercial continental.

Esto se produce tras un viaje a México en agosto de la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, y el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne.

En él, se habló sobre crecimiento económico, seguridad y comercio. A ellos se unió una delegación de líderes empresariales canadienses y mexicanos.

Altos funcionarios del gobierno dijeron que Carney y Sheinbaum participarán en una reunión individual el jueves.

La presidenta de México, @Claudiashein, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, intercambian presentes como símbolo de la valiosa relación de amistad y cooperación entre ambos países. pic.twitter.com/cIHfZsqSM7 — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 18, 2025

Fue seguida de un almuerzo con Anand, el ministro de Comercio de Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, y la secretaria parlamentaria de Carney, Rachel Bendayan.

En esa reunión se discutirá cómo Canadá y México pueden trabajar juntos para combatir el tráfico de drogas y armas de fuego, y otras actividades vinculadas al crimen organizado.

Cooperación

También se espera que Carney y Sheinbaum discutan sobre la cooperación en seguridad.

El objetivo es establecer una comunicación y colaboración regular entre los dos países.

Encuentro

Y es que el líder canadiense y su esposa Diana Fox fueron recibidos oficialmente en una ceremonia realizada en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

Cabe destacar que ambos aterrizaron la mañana de este jueves en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Estado de México.

Sitio donde fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente; el embajador canadiense en México, Cameron MacKay.

Así como el jefe de Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, entre otros funcionarios.

Carney y su esposa descendieron del avión y caminaron por una alfombra roja, custodiados por una guardia de honor integrada elementos del Ejército mexicano.

Después, la pareja fue trasladada a Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

A las 13:40 horas, la presidenta Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al primer ministro canadiense y a su esposa, en una ceremonia oficial en el Patio de Honor.

Más tarde publicó en su cuenta de X, varias fotos con el mensaje:

«Recibimos en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Mark Carney. Fortalecemos la amistad entre naciones por el bien de nuestros pueblos».

P