CDMX: Caen tres de los Rodolfos tras cateos

Incineran más de 4 toneladas de cocaína en Acapulco. Acciones de seguridad en CDMX. Cateos en Tlalpan y Xochimilco por Rodolfos

Regeneración, 21 de noviembre de 2025. En las alcaldías Tlalpan y Xochimilco fueron detenidos tres hombres, presuntos integrantes del grupo criminal Los Rodolfos.

Y misma banda dedicada a cometer delitos en la zona sur de la CDMX y les aseguraron dosis de droga, chips para celulares, armas y placas de circulación vehicular.

CDMX

Las detenciones estuvieron a cargo de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Además en los tres cateos, se aseguraron 385 dosis de probable droga, un arma de fuego, placas de circulación, documentación diversa y chips para celulares.

De acuerdo con la SSC, los operativos se planearon en conjunto entre autoridades capitalinas, con ayuda de las secretarías de la Defensa, Marina y Guardia Nacional.

Además de que por varias semanas se realizaron vigilancias, recorridos y análisis de información, las cuales permitieron que el Ministerio Público solicitara a un juez las órdenes de cateo.

Y, los cuales se ejecutaron sin que fuera necesario realizar uso de la violencia, se indica.

Acción

La primera intervención se llevó a cabo en una unidad habitacional de la colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, en la alcaldía Tlalpan.

Cabe destacar que se detuvo a un hombre de 28 años, al que se le decomisaron 136 dosis de aparente droga.

Además de un arma corta con cargador, seis cartuchos útiles y un teléfono celular.

En la misma alcaldía, pero en la colonia Cipreses, se realizó otro cateo en un inmueble localizado en la calle 3 de Mayo.

En el lugar se detuvo a un sujeto de 49 años y se aseguraron 127 dosis de probable droga, un celular, placas de circulación. Tarjetas de memoria, identificaciones y documentos.

Por otra parte, en el tercer cateo se realizó en Xochimilco, en un domicilio de la calle Cocoxóchitl, colonia Xochipilli.

Seguidamente, el parte policial indica que en ese lugar se detuvo a un hombre de 30 años, al que se le aseguraron 124 dosis de aparente droga y dos teléfonos celulares.

Rodolfos CDMX

De acuerdo con las líneas de investigación, Los Rodolfos es un grupo generador de violencia relacionado con narcomenudeo, tala ilegal, homicidio, extorsión y cobro de piso.

Asimismo con actividades en Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y Magdalena Contreras.

Mandos

Al tiempo que se indica que los tres detenidos se desempeñaban como líderes de células de “Los Rodolfos”, además de que tienen ingresos al sistema penitenciario capitalino.

Por una parte, el detenido en la colonia Cipreses registra un ingreso por secuestro en 2005.

El detenido de 30 años detenido en Xochimilco tiene dos ingresos por robo calificado, portación de arma de fuego y robo a transeúnte.

Además, el capturado en Ex Hacienda San Juan de Dios, cuenta con un ingreso por despojo en 2023.

Acapulco

En paralelo la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) asestó un golpe financiero estimado en mil 303 millones de pesos a las estructuras de la delincuencia organizada.

Lo anterior, tras concretar la incineración de más de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Personal adscrito a la Octava Región Naval llevó a cabo la destrucción de 4 mil 908.11 kilogramos del estupefaciente. En una zona controlada y bajo estrictos protocolos de seguridad.

La droga fue asegurada previamente en tres operaciones navales distintas frente a las costas del Pacífico.

De acuerdo con el reporte oficial, los marinos destruyeron 147 bultos tipo costalilla.

Las autoridades navales calculan que este cargamento equivalía a más de 7 millones 11 mil dosis que fueron retiradas de las calles, evitando su llegada a los consumidores.

El acto contó con la certificación de representantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Así como el Órgano Interno de Control de la FGR y un agente del Ministerio Público Federal de Acapulco, quienes dieron fe de la legalidad del procedimiento.