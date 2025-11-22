Niegan libertad anticipada a exgobernador Javier Duarte

Jueza Zamorano consideró que Javier Duarte por tener una causa abierta por desaparición forzada no cumple con requisitos de preliberación

Regeneración, 21 de noviembre de 2025. En redes destacan que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, permanecerá en prisión hasta abril de 2026.

Esto, debido a que no cumplió con la totalidad de los requisitos del artículo 141 de la Ley de Ejecución Penal.

Y es que al menos uno de ellos es por el delito de desaparición forzada.

Además de que no acreditó que haya cumplido con el plan de actividades del Reclusorio Norte, consistente en realizar acciones culturales, recreativas y deportivas.

“Al no reunirse a cabalidad los requisitos es que resulta infundada la solicitud” de la defensa de Duarte.

Lo anterior, resolvió la juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, Ángela Zamorano Herrera.

De esta manera Duarte tendrá que cumplir con la pena de 3 mil 285 días, contabilizados desde su aprehensión en noviembre del 2017.

Cabe destacar que se trata del exgobernador de Veracruz, en el periodo 2010-2016 quien deberá cumplir hasta el final la sentencia de nueve años que se le impuso por asociación delictuosa.

E incluso por desvío de recursos del Estado de Veracruz y lavado de dinero.

Misma condena hasta ahora compurgada en el Reclusorio Norte, en Ciudad de México, concluye en abril de 2026.

La defensa de Duarte, solicitó su libertad anticipada, tener más del 70% de su sentencia en prisión y presentó testigos, en su mayoría funcionarios del propio Reclusorio Norte.

Por otra parte, la Fiscalía acreditó que el comportamiento de Duarte no era ejemplar, por mucho que hubiera purgado ya incluso el 95% de su sentencia.

Nada de esto tuvo peso frente al criterio de que Duarte aún tiene abierta una causa pendiente.

Cabe destacar que la fiscalía entre otros elementos dijo que a Duarte se le han encontrado objetos ilegales en su celda, como una pluma con cámara, un celular, un televisor y acceso a internet.

Además, el exgobernador ha retrasado el avance de otras causas en su contra mediante tácticas burdas, por ejemplo, alegando problemas de salud o retirándose de audiencias sin permiso del juez.

Incluso, en uno de los casos, tuvieron que sacarlo de su celda y llevarlo amarrado en una silla ante el juez.