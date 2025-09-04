CDXM: Inicia proceso de informe de gobierno de la Jefa Clara Brugada

Brugada entregó su Informe el 1 del septiembre. Se presenta el 12 de octubre ante el Congreso de CDMX. Consulta aquí documentos completos

Regeneración, 3 de septiembre de 2025. Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada: Un ejercicio de rendición de cuentas en dos fases.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina, ha iniciado el proceso de su Primer Informe de Gobierno.

Este evento, que marca un momento clave en la III Legislatura, se desarrolla en dos fechas cruciales.

Para consultar los documentos completos, se puede acceder en los siguientes enlaces:

Fase 1: Envío del Informe al Congreso

El 1 de septiembre de 2025, a primera hora, se formalizó la entrega del documento.

A nombre y en representación de la Jefa de Gobierno, el secretario de Gobierno, César Arnulfo Cravioto Romero, acudió al recinto legislativo de Donceles para entregar los cuatro tomos del informe.

Este acto, según Cravioto, cumple con la obligación constitucional y reafirma el compromiso de la administración con la transparencia.

El informe, que resume el trabajo de casi un año de gestión, detalla: Acciones estratégicas, Estadísticas,

Programas sociales y un Balance por alcaldías.

Además, el documento destaca los logros en áreas como movilidad sustentable, seguridad pública, salud y vivienda.

Un punto clave del informe es el crecimiento en los beneficiarios de programas sociales, que aumentó en un 36% entre 2024 y 2025, beneficiando a 700,000 personas más.

Fase 2: Presentación personal del Informe

La segunda parte de este ejercicio de rendición de cuentas ocurrirá el próximo 12 de octubre de 2025.

En esta fecha, Clara Brugada se presentará ante el Pleno del Congreso capitalino para rendir su informe de manera presencial.

Este acto permitirá a los legisladores analizar el desempeño del gobierno y cuestionar o complementar la información del documento.

Posteriormente, miembros del gabinete de la Jefa de Gobierno acudirán a comparecer para la glosa del informe.

Por qué

¿Qué es el Informe de Gobierno y por qué es importante?

El Informe de Gobierno de la Ciudad de México es un documento oficial que el o la Jefa de Gobierno presenta ante el Congreso local.

Su propósito es dar cuenta del estado de la administración pública, incluyendo el uso de recursos, las metas alcanzadas y los resultados de las políticas implementadas.

Es un pilar de la vida democrática que permite evaluar la gestión y fomenta la participación ciudadana en los asuntos públicos de la ciudad.

Cravioto

Con el programa #AuxilioEscolar cuidamos a quienes más queremos.

Hoy 461 escuelas cuentan con vigilancia logrando 60% menos incidentes afuera de los planteles.



Con el programa #AuxilioEscolar cuidamos a quienes más queremos.

Hoy 461 escuelas cuentan con vigilancia logrando 60% menos incidentes afuera de los planteles.

Seguiremos trabajando para que niñas, niños y jóvenes regresen seguros a casa.

En entrevista banquetera, el secretario Cravioto detalló algunas de los temas contenidos en los informes.

En materia de seguridad, han bajado 60 por ciento de los delitos de alto impacto, justamente por el apoyo de este Congreso de la Ciudad, por ejemplo; por poner uno de los ejemplos.

Ya hay 500 personas detenidas por extorsión, gracias a la reforma que se hizo en este Congreso de la ciudad.

Los homicidios dolosos han bajado de 2.4, del año pasado, ahorita vamos en 2.1.

Los temas más relevantes, son los programas sociales, como el inicio, por ejemplo, de la Mercomuna o el programa Desde la Cuna.

Así como el programa de apoyo a jóvenes estudiantes para su transporte, por poner algún ejemplo: el inicio de las obras del Cablebús, de las Utopías.

Todo a lo que se comprometió la jefa de Gobierno está en curso, todo.