Celebra AMLO votación Morena y enaltece triunfo de El Fisgón

AMLO subrayó la participación de 2.5 millones en las elecciones abiertas para la renovación de la dirigencia de Morena. Fallos a corregir

Regeneración, 1 de agosto de 2022. AMLO celebró la participación masiva en la jornada electoral para la renovación del Consejo Nacional de Morena.

Misma que contó con la participación de dos millones y medio de personas, por lo cual, reconoció la labor de la actual dirigencia del partido guinda en la organización de los comicios.

Por otra parte destacó la participación consciente de la gente y puso como ejemplo la elección de El Fisgón en su distrito.

AMLO

Y es que AMLO subrayó a los organizadores de la elección, pero sobre todo, a la gente.

-“Entonces felicidades a todos los que participaron ayer».

A renglón seguido el presidente dijo que ojalá y así se haga en todos los partidos, que en el bloque conservador convoquen a elecciones abiertas.

Esto es, decidir «que no sean nada más los de arriba, los que hacen los acuerdos».

Además dijo que 2 millones 500 mil personas son mucho «y no hay aparato, es el pueblo, es la gente, el pueblo no se equivoca”.

Esto fue lo que dijo el AMLO durante la conferencia de prensa Mañanera.

Inconformidad

Por otra parte al dimensionar la inconformidad en torno a irregularidades AMLO reveló que de 553 centros de votación, solo se cancelaron 19.

Es decir, una cancelación de 3.43 por ciento de las casillas en el territorio nacional.

–«Hay que mejorar los procesos para que no haya acarreos», reconoció y dijo que fue en pocas casillas además de no generalizado.

Así AMLO calificó la jornada de Morena buena jornada democrática.

-«No es como los opositores hubiesen querido” señaló.

“Nada que ver con lo que ellos han hecho, aseguró AMLO antes de anunciar: Voy a hacer historia, para los jóvenes.

-«…, cuando calderón es candidato por su partido contiende contra Creel y aunque no era abierta hubo acarreos y fraude».

Y, como consta «en 2006 se robaron la presidencia” dijo AMLO.

-“Hay inconformidad, hay que mejorar los procesos para que no haya acarreos”, reconoció que “ hubo ese tipo de prácticas, pero fue en pocas casillas, no se generalizó”.

Lo anterior tal como lo expresó AMLO, presidente de México.

Fisgón

Por otra parte, AMLO alabó la elección de El Fisgón, que dijo, ha realizado una gran labor en la formación de jóvenes, además de considerarlo una persona de principios y valores.

-“Me dio gusto saber que obtuvo el primer lugar El Fisgón en el distrito donde participó, y ni modo que el Fisgón acarreara», aseveró.

Cabe destacar que el presidente subrayó que El Fisgón, «ha estado ayudando en la formación de jóvenes, porque si no hay ideales y si no hay principios no dura ningún partido”.

Valores

Asimismo AMLO destacó que: “Sin principios y sin valores no dura un partido, porque todo es la lucha por el poder..»

Esto es, «quítate tú porque quiero yo… el amenazar, condicionar apoyos, falsificar actas, rellenar urnas porque no hay ideales ni principios», describió.

Asimismo aseveró que una gente honesta no hará eso, y para eso «se requieren los principios, doctrina, filosofía, quien no tiene nada de eso, lo mueve la ambición y el dinero”.

Finalmente, en la apreciación de AMLO las inconformidades están en las redes sociales y no en el pueblo.

Y es que por una parte destacó que Martí Batres haya ganado en Morena Benito Juárez.

Esto es, uno de los distritos “más panistas de México”.

Al tiempo que por otra parte, expresó:

-«Si es importante las campañas por aire, pero son más importantes las campañas a ras de tierra. Y es la gente la que decide” dijo AMLO.