Senadoras Murkowki y Shaheen contra anexión de Groenlandia

Regeneración, 14 de enero 2026– La republicana Lisa Murkowski y la demócrata Jeanne Shaheen han introducido este martes una iniciativa en el Senado de EE. UU. con el objetivo de evitar que el presidente Donald Trump anexe Groenlandia.

🚨 WASHINGTON MOVES TO SHACKLE TRUMP OVER GREENLAND



Something extraordinary just happened.



Bipartisan lawmakers rushed out a bill to block any U.S. military action against NATO allies — right after President Trump put Greenland on the table.



Let that sink in.



Congress is not… pic.twitter.com/n1l3StpDu5 — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) January 14, 2026

Interés

Esto ocurre en medio del interés del mandatario por adquirir este territorio en el Ártico.

A pesar de que las autoridades de Groenlandia, Dinamarca y la Unión Europea han repetido que la gran isla pertenece al reino escandinavo.

La propuesta, llamada “Ley de Protección de la Unidad de la OTAN” ,incluye cinco puntos principales.

Entre ellos “reconocer que cualquier ocupación o toma del territorio soberano de un aliado de la OTAN…

…violaría la Carta de las Naciones Unidas y el Tratado del Atlántico Norte”, según se explica en un comunicado compartido por Murkowski en su sitio web.

Propuesta

Además, la propuesta “prohibiría el uso de fondos del Departamento de Defensa para bloquear, ocupar, anexionar…

«…llevar a cabo operaciones militares contra o ejercer de otro modo el control sobre el territorio soberano de un Estado miembro de la OTAN…

«…sin la autorización de dicho Estado o la aprobación del Consejo del Atlántico Norte”.

En línea con esto, el texto “prohibiría el uso de fondos del Departamento de Estado para desarrollar, apoyar o implementar planes” con esa finalidad.

Preocupante

“La mera idea de que Estados Unidos utilice nuestros vastos recursos contra nuestros aliados es profundamente preocupante.

«Y debe ser rechazada por completo por el Congreso”, manifestó Murkowski en la declaración.

Shaheen es demócrata y ocupa un cargo importante en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

En la misma declaración, enfatizó la necesidad de mantener la cohesión entre los aliados, señalando que:

Unidad y soberanía

Su “fuerza (…) depende de la unidad, la confianza y el respeto a la soberanía de cada Estado miembro”.

De esta manera, la senadora de Nueva Hampshire advierte que “cualquier sugerencia de que Estados Unidos pueda usar su poder…

…para apoderarse o controlar el territorio de un aliado de la OTAN socavaría directamente la alianza que protege a los estadounidenses”.

Mensaje

“Este proyecto de ley envía un mensaje claro:

La retórica reciente en torno a Groenlandia socava profundamente los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

Y se enfrenta a la oposición bipartidista en el Congreso”, finaliza Shaheen.

El congresista republicano Randy Fine presentó en la Cámara de Representantes otra propuesta para convertir a Groenlandia en el 51º estado de EE. UU.

Él argumentó que Washington “no puede permitir que potencias adversarias ganen influencia sobre una de las regiones estratégicamente más importantes del mundo».

Este conflicto de propuestas legislativas surge en el contexto del interés de Trump por obtener la isla.