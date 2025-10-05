Exposición La mujer en el México indígena a España

Mujeres: Cuatro exposiciones de arte mexica, zapoteca, maya, huasteca, olmeca, teotihuacana, totonaca, nahua, tsotsil, mixteca y wixárika

Regeneración, 5 de octubre de 2025. En redes destacan las exposiciones de arte prehispánico como parte del Año de la Mujer Indígena promovido por el gobierno de México en España.

Y es que portales destacan que la primera de las cuatro exposiciones de este ciclo, la ya inaugurada en Casa de México, lleva por título ‘La mitad del mundo. La mujer en el México indígena. El ámbito divino’.

Indígenas

En redes se destaca lo señalado por Sheinbaum en diciembre del año pasado.

«Es tiempo de mujeres, hasta los hombres estamos contentos de eso», dijo Diego Prieto.

«La idea de la presidenta era enfatizar la presencia de las mujeres, en la antigüedad y en el presente».

México prehispánico llega a Madrid con la inauguración de la exposición "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena", que reconoce el papel central de las mujeres en las culturas originarias. @SRE_mx, @cultura_mx, @AECID_es y @EmbaMexEsp.#AñoDeLaMujerIndígena pic.twitter.com/VQG1HpSCRh — INAH (@INAHmx) October 4, 2025

Asimismo, las obras que se exponen representan a las culturas mexicas, zapoteca, maya, huasteca, olmeca, teotihuacana, totonaca, nahua, tzotzil, mixteca y wixárika.

Y es que son en total 98 piezas prehispánicas originales que llegan por primera vez a España.

Principio

Por otra parte, se indica que medio millar de piezas precolombinas desembarcarán en la muestra ‘El principio femenino en el México indígena’ a finales de año.

Esto en tres sedes: el Arqueológico, el Thyssen y la Casa de México.

Cabe destacar que la exposición desarrolla el concepto de dualidad, una cosmovisión mesoamericana.

Misma según la cual «las fuerzas masculinas y femeninas podían coexistir en una misma deidad, persona o institución, sin que ello significara contradicción».

En el marco del #AñoDeLaMujerIndígena2025, la @culturamx, a través del INAH, en colaboración con la @SRE_mx, @AECID_es y @EmbaMexEsp, se presentó en Madrid, España, la exposición "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena".



Descúbrela: pic.twitter.com/jB3tlrTRF5 — INAH (@INAHmx) October 4, 2025

Por ello, subraya El País, la comisaria Karina Romero Blanco ofrece «una visión del universo indígena a partir de una perspectiva del género…»

«…, no como elemento meramente biológico, sino como ideología, relaciones y fuente de profundos significados culturales».

Presidenta

Las mujeres prehispánicas encabezaron ejércitos. Gobernaron por derecho propio. Se las reconocía como portadoras de vida y guardianas del linaje.

«Las mujeres indígenas sufrieron especialmente ese embate [la Conquista]: fueron silenciadas, desplazadas, violentadas», sostiene Sheinbaum.

A esta muestra le acompaña otra, ‘Black Mirror/Espejo negro’, de Pedro Lasch, en la que el artista hace dialogar desde una mirada decolonial iconografías modernas con once esculturas prehispánicas.

La apertura en Casa de México anticipa las otras tres exposiciones que se inaugurarán el 31 de octubre en el MAN, el Museo Thyssen y el Instituto Cervantes.

✨ Se inaugura “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, una exposición que celebra la fuerza del principio femenino en las culturas originarias de México.



Elizabeth Jiménez, mujer chinanteca, te invita a recorrer esta exposición imprescindible. pic.twitter.com/sEfPhqWrBJ — INAH (@INAHmx) October 4, 2025

Así, en total se mostrarán 445 piezas en cuatro centros distintos. La exposición del MAN será la más ambiciosa, con 235 piezas, y abordará la cuestión social de la mujer indígena.

Al tiempo que se indic que el Instituto Cervantes albergará otras 93 piezas.

«…relacionadas con la literatura alterna que sale de las manos de las mujeres tejedoras indígenas de diferentes lugares».

Finalmente, el Thyssen presentará el ajuar de la Reina Roja, uno de los sepulcros mayas más sorprendentes desde su hallazgo en 1994.

Así, el portal indica que entre sus joyas destacan la máscara que cubría el rostro de la reina, realizada en jade, y varias diademas.