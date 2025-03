Desaparecidos: Verdad, atender víctimas y fortalecer leyes: Sheinbaum

Desaparecidos: Se reconocen magnitud del problema. Atención a víctimas seriamente, con la verdad, sin esconder absolutamente nada: Sheinbaum

Regeneración, 20 de marzo de 2025. La presidenta Sheinbaum dijo que su gobierno reconoce la magnitud que significa el delito de desaparición así como las obligaciones del Estado mexicano para con el tema.

Al mismo tiempo, señaló distintos aspectos, esto luego de ser cuestionada por periodistas quienes afirmaron que el tema «golpea su gobierno».

Sin embargo la presidenta dijo por una parte las acciones como titular del Ejecutivo, por otro las investigaciones en el caso Jalisco y, la campaña de desinformación y calumnia desde la derecha.

Sheinbaum

«A ver, yo no considero que sea ni “talón de Aquiles”, ni “talón” de otro tipo. Vamos como desglosando, ¿no?, el tema».

Así dijo en respuesta y preciso sobre la responsabilidad de su gobierno, por una parte y por otra, lo relacionado a Jalisco y además, la campaña de desinformación.

Por una parte, abordó el tema relacionado con la desaparición de personas en nuestro país.

«La magnitud de este problema, la atención que debe dar el Estado mexicano a este problema hay que tomarlo seriamente, con la verdad, sin esconder absolutamente nada».

Seguidamente recordó que el número de personas desaparecidas o no localizadas, en sexenio de AMLO, «lo que hizo fue una búsqueda intensa, llegó a un número y nosotros estamos dándole seguimiento a la búsqueda».

Además adelantó presentará datos de desaparecidos los cuales «hay una parte que viene de carpetas de investigación, es decir, de información de la Fiscalía».

«…,hay otra parte que viene de otros reportes, y eso es importante que la gente conozca, porque en el caso de otros reportes no necesariamente hay toda la información».

Verdad Sheinbaum

Que salga la verdad del predio de Teuchitlán sin esconder nada y el deslinde de responsabilidades, señaló la presidenta @Claudiashein. "Nosotros nos comprometimos a no mentir" Y se conocerá toda la verdad.

Reconoció la apertura del sitio para medios de comunicación el día de hoy. pic.twitter.com/kf9oxvlws8 — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) March 20, 2025

«Pero tenemos que decir la verdad, cuántas personas desaparecidas existen en la plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda, y cuál es el origen de la información. Ese es un tema».

Al tiempo que dijo que con los familiares de las personas que buscan a sus hijos, «siempre va a haber cercanía y atención a las víctimas».

Entonces, eso hay que «afrontarlo, revisarlo, atenderlo, desde la prevención hasta dar con la verdad y que se haga justicia, y que se encuentre a las personas».

Por eso, una carpeta de investigación, «hasta que no se encuentre a una persona en desaparición, nunca se cierra porque no se puede cerrar, y tiene que haber el trabajo por parte del Estado».

Seguidamente reveló que el lunes presentará iniciativas legales para fortalecer «todos los mecanismos disponibles para poder prevenir y atender la situación y a atender a las víctimas».

Jalisco

Sobre el caso de Teuchitlán el @FGRMexico señaló que hay vestimenta e identificaciones encontradas que pertenecen a personas localizadas con vida y a personas detenidas por ser integrantes de cárteles.Además se informó que sigue el proceso a los detenidos en septiembre de 2024. pic.twitter.com/Pwu6YPZMXR — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) March 19, 2025

Por otra parte, dijo que m un segundo tema, Jalisco y el caso de este sitio «que se encontró que, sin la información suficiente ya vino una “información” y una supuesta crítica al gobierno».

Esto, «porque la verdad es que tampoco es que tenga mucho impacto, ¿no?, y la campaña de nuevo de “narcopresidenta”, que ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?, pues no sé».

Por otra parte, subrayó que conforme informó la Fiscalía, dice:

“En qué condiciones vamos a recibir el caso”. Porque es muy importante, no es nada más que la Fiscalía General de la República atraiga una investigación».

Esto es, «sino que la gente conozca cómo va a atraer esa investigación, a partir de qué información se dio, porque este caso viene desde septiembre del año pasado, que por primera vez se entró a este predio».

Remarcó la presidenta que el fiscal «lo que dijo es: “Bueno, ¿qué hizo la Fiscalía estatal, de entonces a la fecha?”, y cómo reciben ellos el caso».

Apertura

“No hay elementos suficientes para inferir que en #Teuchitlán haya un campo de exterminio”: Alejandro Gertz.

El titular de la @FGR informó que atraerá la investigación y señaló las ilegalidades y omisiones en que incurrieron al investigar y y resguardar el lugar. pic.twitter.com/D6ofYgjPzy — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) March 19, 2025

Seguidamente señaló la apertura que va a haber el día de hoy para conocer el lugar —que también es importante— a los medios, alternativos y medios de comunicación.

Esto, «para que se pueda conocer el lugar y que también se vea qué es lo que hay en el sitio», precisó la presidenta Sheinbaum.

Explicó que a partir de ahí, una investigación profunda para saber si ahí hubo homicidios y muchas cosas que se han dicho en las redes, en los medios, comentócratas.

«Pero que haya evidencia científica, cualquier investigación requiere evidencia científica».

Entonces, ese es el segundo caso. «Y estoy segura que el fiscal general va a hacer una buena investigación, y hasta donde se pueda decir qué había en ese predio».

La campaña Sheinbaum

Es que es increíble la falta de respeto, de sensibilidad de todo. Columnistas e influencers posando, tomándose fotos y disfrazados en Teuchitlán. pic.twitter.com/VQEnkYcfNh — Laura Sánchez Ley (@LauraSanchezLey) March 20, 2025

Al tiempo que resaltó un tercer elemento que es aprovechar esto para hacer una campaña en contra del gobierno.

«Claro que también hay que decirlo, a su tiempo, cómo fue que se fue construyendo esa historia y quiénes fueron los que estuvieron diciendo cosas sin ninguna información».

Esto es, «lo vamos a presentar aquí, en su tiempo».

Sin embargo, aseveró:

«Pero tomamos en serio el tema de la desaparición, en su justo término, la atención a las víctimas, el fortalecimiento de las leyes».

Esto es que se clarifique, que salga la verdad del tema de Jalisco y de este predio, en particular, sin esconder nada y el deslinde de responsabilidades.

Recalcó que se trata en este caso de ataques de la derecha por uno y otro tema.

Todos lloran por los desaparecidos en Teuchitlán, pero siguen ovacionando himnos de sicarios, normalizando el crimen como si fuera un juego. ¿O creen que el narco recluta con boleros? .

Seamos madres EDUCADORAS, no BUSCASORAS. Ahí empieza nuestra parte como sociedad. pic.twitter.com/MuciriOmf8 — Cherry Bomb 🍒💣🇲🇽🇷🇺🇨🇳🇻🇪🇨🇺🇧🇷 (@Cherry_Bomb_bom) March 18, 2025

«Ahora, ya dicen que hay más desapariciones que homicidios en el país. Ya vamos a presentar los números de carpetas de investigación».

Responsabilidad

Entonces, sí, también hay que decirlo, porque es una responsabilidad de la Presidenta y de esta “mañanera del pueblo” decir la verdad.

«…pero también el derecho de réplica, porque no puede ser que haya una campaña en contra de nuestro gobierno y que nosotros no respondamos».

Por eso está el “Detector de Mentiras”, por eso informamos, y en este caso también lo vamos a hacer: de dónde fue que salió una versión.

Es decir, «qué dijo quién, cómo lo dijeron, acompañado con lo que va a hacer la Fiscalía».

Entonces, por eso digo: hay que poner todo en su justo término, aseveró Sheinbaum.

Y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo.» Yo no tengo, digamos, ninguna duda en que estamos haciendo lo correcto, y eso es lo que nos da la tranquilidad».

PRIAN

«Nosotros no somos los gobiernos del neoliberalismo, no somos el PRIAN, no, no somos el PRIAN; nosotros nos comprometimos a no mentir, a no robar y a no traicionar al pueblo, y así hasta el último día de mi mandato».

Ayer el fiscal dio un montón de datos de «cómo no se siguieron todos los protocolos de investigación en la Fiscalía estatal, y las investigaciones a las autoridades pues las tiene que hacer la Fiscalía».

Este no es un tema político; algunos lo han querido hacer un tema político, pero se van a quedar con las ganas.

«Todo es política, todo, pero no es politiquería», asentó Sheinbaum.

«Si hay responsabilidades de funcionarios, los tiene que determinar la Fiscalía, municipales y, si el caso, estatales».

Tiene que decirlo él, porque no es un asunto de que la Presidenta diga que le mande decir al fiscal: “Oiga, investigue al exgobernador”, pues no.

Eso tiene que venir de la propia investigación de la Fiscalía, si es que hay responsabilidades.

Troll

Dicen: “¿Por qué le importa tanto a la Presidenta informar sobre la cantidad de trolles, bots que hay en las redes?”, porque hay que informarlo.

Lo anterior atajó Sheinbaum

«Si el objetivo de ellos es dañar al gobierno, pues nosotros tenemos que informar de ellos, de los adversarios que están en estas campañas».

E incluso, aseveró, que muchas ni siquiera vienen de aquí, de nuestro país.

«Nuestra obligación también es darle información: de dónde vienen esas campañas y cómo se construyeron».

¡TREMENDA EXHIBIDA! 👊👊



La Diputada Beatriz Andrea Navarro le dio hasta para llevar a la oposición y les recordó que el campo de adiestramiento del CJNG hallado en Teuchitlán, Jalisco, ha sido gobernado por el PRI.



Durante los ultimos 35 años UNA SOLA FAMILIA PRIISTA ha… pic.twitter.com/iNpdq1tAqB — TORI Noticias (@tori_noticias) March 20, 2025

