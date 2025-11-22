Detenidos 7 escoltas de Carlos Manzo en Michoacán

Michoacán: Aprehensión de 7 servidores públicos del municipio de Uruapan por su probable participación en el delito de homicidio calificado

Regeneración, 21 de noviembre de 2025. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán detuvo a los elementos de seguridad que resguardaban al alcalde Carlos Manzo el día de su asesinato.

Y mismos, a quienes se investiga por el abatimiento del joven señalado como homicida del exalcalde de Uruapan.

Sobre la detención de 7 escoltas del Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán, converso con César Gutiérrez Priego

“Cumplimentamos orden de aprehensión en contra de siete servidores públicos del municipio de Uruapan…»

«, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez”.

Así publicó la FGE a través de su cuenta oficial de X.

Y es que los elementos asignados a la seguridad personal del alcalde asesinado son investigados por el abatimiento del homicida Víctor Manuel “N”, de 17 años de edad.

Previamente, Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan, confirmó que los elementos involucrados en la muerte del adolescente responsable del crimen, seguían activos.

Esto es, asignados a labores de seguridad de su círculo cercano; se subraya en redes.

IDENTIFICAN A ESCOLTAS DE CARLOS MANZO DETENIDOS

Se trata de seis hombres y una mujer cuyas edades van de los 21 hasta los 56 años. Todos son de estados diferentes.

Se trata de seis hombres y una mujer cuyas edades van de los 21 hasta los 56 años. Todos son de estados diferentes.

El hombre más alto parece ser el sujeto que siguió al alcalde por todo el Festival de las Velas con una arma larga

Por otra parte, se indica que para su aseguramiento hubo coordinación con la Guardia Civil, Defensa y Marina.

Además, los detenidos serán trasladados al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez” donde quedarán a disposición del Juez de Control.

Los integrantes fueron sacados esposados de la Casa de la Cultura, en el Centro de Uruapan.

E incluso se subraya que cerca de las 12:00 horas, los uniformados sitiaron el centro y cumplimentaron los mandatos judiciales.

Cabe señalar la prisión a uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Manzo, identificado como Jorge Antonio ‘N’, alias ‘El Licenciado’.

Mismo, ingresado este viernes al penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México, tras su detención el miércoles en Michoacán.

Asimismo trasladado desde Mil Cumbres hacia El Altiplano, a donde llegó alrededor de las 5:00 hora local (11:00 GMT) de este día, según los primeros reportes.

El detenido es acusado de ser uno de los autores intelectuales del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre pasado.

Los hechos durante un evento público por el Día de Muertos.

Según la Fiscalía estatal, las investigaciones apuntan a que tres hombres participaron en la agresión directa: el sujeto que disparó y fue abatido en el lugar.

Así como otros dos que realizaron “labores de seguimiento y logística”, quienes fueron hallados muertos el 10 de noviembre pasado.

Además, los autores materiales del crimen fueron identificados como Víctor Manuel ‘N’, Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, respectivamente.

En cuanto a los autores intelectuales, la Fiscalía señaló que “se encontraron indicios de que hubo una coordinación, paso a paso, de la operación criminal”.

Al anunciar la detención, se confirmó que el asesinato de Manzo está vinculado a un grupo delictivo de la zona relacionado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).