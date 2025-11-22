Sheinbaum convoca al Zócalo: Celebrar 7 años de 4T

Desde Chiapas, Sheinbaum proclamó: “Los invito el 6 de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México a celebrar siete años de Transformación”

Regeneración, 21 de noviembre de 2025. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a las y los mexicanos a celebrar siete años de la Cuarta Transformación en el Zócalo de la Ciudad de México.

Esto, tras inaugurar el Hospital General de Especialidades No. 13 “14 de septiembre” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Los invito el 6 de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México a celebrar siete años de Transformación”, anunció.

Sheinbaum

El nuevo hospital general tuvo una inversión de 2 mil 929 millones de pesos (mdp) y beneficia a un millón 37 mil 900 derechohabientes de Chiapas.

“Hay recursos suficientes, hay plan y sobre todo, lo más importante, vamos a cumplir con lo que dice el cuarto constitucional…»

Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, invitamos a todas y todos el sábado 6 de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México para celebrar siete años de transformación. pic.twitter.com/9sKd4DdhSH — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 21, 2025

«…, que ya se cumple gracias a las y los trabajadores de la salud, pero vamos a cumplir de mejor manera que el acceso a la salud sea un derecho universal para las y los mexicanos».

«Ese es el plan que tenemos, así que como dije en mi informe: vamos bien y vamos a ir mejor”, puntualizó.

Servicio

Explicó que la visión en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación es homologar los tres sistemas públicos de salud.

Esto es, IMSS, IMSS Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Lo anterior, para que todas y todos puedan ser atendidos en cualquier unidad, a través de un expediente médico universal.

Por ello, a partir de enero de 2026 iniciará un proceso de credencialización para la conformación del Sistema Nacional de Salud Pública.

Agregó que en Chiapas inició el proceso de licitación de dos Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar en Tapachula.

Al que se sumarán a un tercero en el municipio de Arriaga para traer desarrollo económico con Prosperidad Compartida para las y los habitantes del sureste mexicano.

Salud

En la segunda parada a bordo del Tren Interoceánico, la presidenta @Claudiashein inaugura la estación Arriaga de la Línea K, en Chiapas. pic.twitter.com/hHozKX9fCi — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 22, 2025

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, resaltó que la inauguración de este hospital es pasar de las palabras a los hechos para garantizar una República Sana.

Además, precisó que este hospital otorga atención de calidad y eficiencia con servicios médicos avanzados, de especialidad y gratuitos.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que el Hospital General de Especialidades No. 13 “14 de septiembre” cuenta con 261 camas.

Esto es, 144 de hospitalización, 117 no censables; seis quirófanos, 12 cubículos de parto amigable y equipos como el resonador magnético más potente del estado.

Inauguramos en Chiapas el Hospital General de Especialidades No. 13 del IMSS; nuestra visión es el progreso con justicia, el desarrollo con bienestar y la prosperidad es compartida. pic.twitter.com/XQWLeulh5Y — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 21, 2025

Zoé

Además, tiene 43 especialidades médicas, una plantilla de mil 961 trabajadoras y trabajadores de la salud, de los cuales 369 son médicos y médicas especialistas.

Y, quienes en 63 días han otorgado 18 mil atenciones, 13 mil 500 sesiones de terapia física, 4 mil 100 consultas de especialidad, casi 100 cirugías y más de 100 estudios de imagenología.

Por lo que se estima que, en 24 meses, se pueda realizar el primer trasplante de corazón en la historia de la entidad.