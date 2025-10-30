Día de las Infancias y Juventudes Trans y No Binarias

Se llevó a cabo el Festival por las Infancias y Adolescencias Trans y No Binarias y se lanzó un comunicado

Regeneración, 29 de octubre 2025– El 29 de octubre es el Día de las Infancias y Juventudes Trans y No Binaries. Este fin de semana se han celebrado eventos para recalcar el derecho a la identidad y el derecho a la educación por las personas menores trans y NB.

🇲🇽🏳️‍⚧️ Hoy se realiza una acción por el día de las infancias trans en México en donde exigen un protocolo a la @SEP_mx para que las infancias y adolescencias trans puedan vivir libre de discriminación en las escuelas.



📢Annie, una niña de 8 años cuenta por qué importa.… pic.twitter.com/q06u2ONv20 — Presentes (@PresentesLatam) October 25, 2023

Festival

«El Festival por las Infancias y Adolescencias Trans y No Binaries fue más que una jornada cultural:

Fue un encuentro vivo entre familias, infancias, adolescencias y colectividades que sostienen la libertad como práctica cotidiana».

Fue señalado por In Huerta en un artículo facilitado a Regeneración.mx por la Asociación por las Infancias Trans y NB.

«Durante un día completo, el Faro Cosmos se llenó de colores, risas y reflexiones que

reafirmaron un principio común:

la existencia trans y no binaria no necesita legitimación, si no espacios donde ser, aprender y crear, en dignidad», aclaró Huerta.

Sobre la bienvenida, las anfitrionas fueron Jennifer Blanco, directora de la Asociación por las Infancias Trans;

Y Johanna Rebeca Bravo Jiménez, Jefa de la Unidad Departamental de Programación de Festivales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

«Como maestra de ceremonias, Ma’h Fercha acompañó con cercanía, alegría y ternura una jornada que entrelazó arte, memoria y acción colectiva», puntualiza.

Apertura

El festival abrió con el debate inaugural “Las Infancias Trans desde la Literatura:

De Príncipe a Princesa”, con la participación de Silvia Susana Jácome García y Silvia Lajud, especialistas en educación sexual, comunicación y literatura infantil.

Más tarde se presentó el cortometraje “Transversalidades: Infancias Trans en México”, escrito y

dirigido por In Huerta, cineasta, comunicólogx audiovisual y activista transfeminista.

«Este trabajo, forma parte de un proyecto transmedia que visibiliza las experiencias de niñeces y adolescencias trans y no binaries en el ámbito escolar;

Invitando a repensar la educación desde el afecto, el reconocimiento y la justicia social» aclara Huerta.

Programación

La programación continuó con la función del Cirquito del Sótano, agrupación escénica que

combina humor, circo y reflexión social;

La clase de Vogue impartida por Annia Ninja, que compartió desde el cuerpo una pedagogía del orgullo y la autoafirmación;

Y la Drag Story Hour, donde la lectura se volvió una celebración de imaginación, ternura y diversidad.

La artista visual y maquillista Gabriela Índigo ofreció un taller de maquillaje centrado en la

creatividad y la expresión personal.

El escritor Leo Azul compartió una lectura de poemas, recordando que la palabra también

puede ser una forma de habitar el mundo y crear comunidad.

La revista Anémona, representada por Edwing Roldán y Coral Ambrosía, presentó su más

reciente edición;

Un espacio de expresión para infancias y juventudes trans y no binaries que promueve la memoria, el arte y los derechos humanos.

Cierre

El cierre estuvo a cargo de Sonitrans, una experiencia escénica y sonora que celebró la cultura

transfeminista y la alegría colectiva, cerrando el día entre baile, música y resistencia.

«El festival también contó con un corredor de stands donde personas trans, no binaries y sus

familias…

compartieron arte, comida, ropa, tatuajes, accesorios y proyectos autogestivos que fortalecen la economía comunitaria y los lazos afectivos», añadió.

A lo largo del día, las voces de la Asociación por las Infancias Trans recordaron que el trabajo

no termina en la celebración:

Invitaron a sumarse a la petición de la campaña #MiDerechoALaEducación, en accionar.org/peticiones/miderechoalaeducacion.

Mi derecho a la educación

Una demanda colectiva dirigida a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para implementar un protocolo nacional que garantice escuelas seguras…

…inclusivas y libres de violencias para todas las infancias y adolescencias trans y no binaries.

La Asociación por las Infancias Trans agradeció al equipo del Faro Cosmos, a las familias asistentes y a todas las personas que hicieron posible el encuentro.

«Porque acompañar no es hablar por otrxs: es sostener los espacios donde cada quien pueda

ser, aprender y crear con dignidad.

Declaración colectiva

El Festival fue, más que un evento, una declaración colectiva: las infancias y adolescencias

trans y no binaries existen, crean, resisten y celebran» continúa Huerta.

«Y cada firma, cada historia y cada gesto suman a la construcción de un país donde la justicia y

la educación caminen de la mano…

…y donde todas las infancias crezcan con libertad, respeto y orgullo», finaliza.

Comunicado

Por otra parte, la Asociación por las Infancias Trans y NB, lanzó un comunicado titulado «A cinco años del Decreto de Jalisco». Compartimos extractos.

«A cinco años de la emisión del decreto que convirtió a Jalisco en referente nacional en materia de derechos de las infancias y adolescencias trans…

…La asociación, junto a las familias que protagonizaron el primer acceso a la identidad legal en el estado, organizaciones aliadas y personas defensoras de derechos humanos…

…se reúne hoy para conmemorar una victoria histórica, pero también para denunciar una situación de grave retroceso institucional», inicia el comunicado.

Reconocimiento

«En 2020, el entonces Gobierno de Jalisco reconoció el derecho de niñas, niños y adolescentes trans a la identidad de género sin restricción de edad.

Abrió un camino de bienestar, seguridad y reconocimiento social para decenas de familias.

Dicho decreto representó un avance sustantivo en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

Demostró que el reconocimiento legal de la identidad de género no constituye una concesión política, sino un derecho humano inalienable», continúa.

Sin embargo, hoy ese logro se encuentra amenazado.

La inacción de las autoridades estatales y la adopción de posturas discriminatorias desde el propio poder público han generado un estado de incumplimiento y vulneración de derechos.