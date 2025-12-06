El Agua es del Pueblo: Aprueban Ley General de Aguas

Congreso aprueba Ley General de Aguas. El pueblo tendrá el control del agua. Reconoce 70 mil comités. Garantiza derechos

Regeneración, 5 de diciembre de 2025.– El Senado de la República aprobó la Ley General de Aguas tras una sesión maratónica. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca reformar las leyes de recursos hídricos.

Fue avalada por 85 votos a favor y 36 en contra, gracias a Morena y sus aliados (PT y PVEM).La votación en la Cámara Alta se realizó con la dispensa de trámites, un punto de crítica de la oposición.

Previamente, en la Cámara de Diputados, se aprobó el dictamen con 324 votos a favor. En San Lázaro, hubo una sesión de 24 horas continuas con un ambiente de notable crispación.

Morena y sus aliados en Diputados aprobaron un paquete de 18 reservas. Estas reservas buscaban atender las inconformidades de grupos de productores movilizados.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, destacó que se logró un acuerdo entre grupos.

El Agua, Finalmente en Manos del Pueblo

La nueva legislación «elimina la visión mercantilista del agua» y la regresa a su dueño legítimo. Así lo afirmó el senador de Morena, Óscar Cantón Zetina.

El centro de la iniciativa, dijo, es la persona y no los grandes acaparadores del líquido vital. La nueva Ley General de Aguas define el contenido del derecho humano al agua.

Busca garantizar el acceso equitativo y el uso sustentable del vital líquido. Esto incluye el derecho a su acceso, disposición y saneamiento, conforme a la Constitución.

Detalla

Fuentes del Senado subrayan los alcances del nuevo marco legal.

Esto ya que la nueva legislación reconoce y otorga personalidad jurídica a más de 70 mil comités de agua.

Estos comités obtendrán patrimonio propio, derechos y obligaciones claras.

Además, la reforma garantiza la transmisión expedita de derechos. Esto aplica en casos de herencia, compraventas o sucesión de las concesiones de agua.

Esto protege el patrimonio de miles de familias campesinas.

La nueva norma también define el «uso agropecuario familiar». Esto resguarda la economía de subsistencia de las familias campesinas del país.

Además, establece una clara diferencia entre los pequeños productores y los grandes agroindustriales.

Derecho

Asimismo, como se sabe, se enmarca en el Derecho Humano al Agua. Esto es, se garantiza su acceso, disposición y saneamiento para todos.

Como se indica, 70 Mil Comités: Obtienen personalidad jurídica y patrimonio propio para la gestión local.

Por otra parte, se plantea la Transmisión Expedita: Facilita herencia, compraventa o sucesión de derechos de agua.

Desde luego, la distinción de usuarios: Marca una diferencia clara entre pequeños y grandes agroindustriales.