Trump ataca somalíes en EE.UU: «Su país apesta» y «no trabajan»

Trump ha lanzado ataques contra somalíes en Minnesota por años. Ahora, ICE se centra en migrantes de las Ciudades Gemelas

Regeneración, 3 de diciembre 2025– El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a los inmigrantes somalíes de aprovecharse de Estados Unidos, y lanzó insultos racistas contra esa comunidad, al decir que «su país apesta» y que él no los quiere en EE.UU.

Ataque

Trump fue cuestionado recientemente sobre el ataque a unas cuadras de la Casa Blanca, en el que dos agentes de la Guardia Nacional fueron asesinados.

Al mencionar que el presunto atacante es de origen afgano, señaló que había que tomar medidas restrictivas contra Afganistán, y también conta Somalia, lo que resultó sorprendente.

“I don’t want Somalians in my country”



US President Donald Trump went on a tirade against Somali immigrants and Democratic House Representative Ilhan Omar during a cabinet meeting, calling them “garbage” and saying they should “go back to where they came from pic.twitter.com/4BPnUikxGP — Aqsa (@ParvaizAhmadMa8) December 3, 2025

“No pueden estar contentos por lo que está sucediendo y, si nos fijamos en Somalia, están tomando el control de Minnesota”.

Dijo Trump en comentarios a los periodistas después de su llamado a los miembros del servicio en el Día de Acción de Gracias.

Momentos después, aclaró que el presunto atacante no tenía nada que ver con Somalia.

🚨 NOW: Somali Rep. Ilhan Omar is LOSING IT on President Trump – 47's comments about criminal Somalis being "garbage" REALLY rattled her



"He's always been racist, bigot, xenophobic, and Islamophobic! He called African nations 'sh*thole!'" (they are)



"He said he was going to… pic.twitter.com/7cy52scaUR — Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 3, 2025

Retórica hostil

Sin embargo, el presidente continuó con su retórica hostil hacia la población somalí en Minneapolis desde entonces.

“No son gente que trabaje, gente que diga vamos a hacer grande este lugar. No hacen más que quejarse.

Dicen que esto no es el paraíso, pero cuando vienen del infierno, y no hacen más que quejarse, no los queremos en nuestro país.

Que vuelvan al lugar de donde llegaron“, indicó el martes en una reunión de su gabinete.

Su crítica comenzó contra el gobernador de Minnesota y excandidato a vicepresidente en las pasadas elecciones, el demócrata Tim Walz.

El motivo es su gestión de ese estado que registra el mayor porcentaje de población de origen somalí en el país.

Pero después, el presidente extendió sus ataques e insultos hacia toda la inmigración somalí en EE.UU.

Insultos

Somalia, según Trump, “apenas es un país”. “No tienen nada. Solo andan matándose entre ellos.

No hay estructura”, recalcó en ese ataque que incluyó a la congresista Ilhan Omar, de origen somalí y representante de Minnesota en la Cámara de Representantes.

Trump consideró que Omar es una persona “incompetente” y “realmente mala” que, como otras personas de origen somalí, solo se queja:

“Durante años la he visto quejarse de nuestra Constitución, de cómo a ella la tratan mal. (…) Es una basura. Sus amigos son basura”, dijo el mandatario.

Trump ha puesto su mira durante años contra Omar, que se convirtió en la primera somalí-estadounidense elegida para el Congreso en 2018.

Respuesta

La congresista, a su vez, no se quedó callada ante la agresión del mandatario: “Su obsesión conmigo es preocupante.

Espero que reciba la ayuda que necesita desesperadamente”, señaló en su cuenta oficial de X.

Omar además condenó el anuncio de Trump en una conferencia de prensa la semana pasada y habló sobre el impacto en su comunidad:

“Muchas de estas personas de las que hablamos han forjado sus vidas aquí”, dijo.

“Tienen casas, negocios, son una parte vital de nuestras comunidades, y queremos asegurarnos de que su nuevo hogar siga siendo su hogar definitivo”.

Somalíes en Minnesota

Minnesota es el hogar de más de 79.000 somalíes, aproximadamente el 80 % de los cuales residen en las Ciudades Gemelas, según Minnesota Compas.

Los ciudadanos de Somalia obtuvieron por primera vez el Estatus de Protección Temporal en 1991, cuando el país se sumió en el caos tras el derrocamiento del dictador Mohamed Siad Barre.

En 2013, Estados Unidos reconoció oficialmente al gobierno somalí en Mogadiscio por primera vez en dos décadas.

Somalia es uno de los 19 países incluidos en la amplia prohibición de viajes de Trump, implementada este verano, que impone restricciones totales o parciales.

Muchos de los países de la lista son estados fallidos o están bajo regímenes represivos.

Algunos están gobernados por grupos que tomaron el control tras años de intervención estadounidense.

Tarjeta de residencia

A raíz del tiroteo de la Guardia Nacional, Trump dijo que Estados Unidos reexaminará todas las tarjetas verdes (de residencia) emitidas a personas de los 19 países “de preocupación”.

La nueva operación de ICE dirigida somalíes indocumentados se centrará en Minneapolis y St. Paul, dijo un funcionario federal el martes.

El New York Times, que citó documentos y a un funcionario que habló anónimamente, fue el primero en informar sobre la operación en Minneapolis.

Declaraciones

En respuesta al informe del Times, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, demócrata, calificó la operación propuesta como un “truco de relaciones públicas”.

“No comprometeremos nuestros valores aquí en Minneapolis”, declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

“Nuestros valores y nuestro compromiso con la comunidad somalí, con cada comunidad de inmigrantes y con la gente de nuestra ciudad son sólidos y serán inquebrantables”.

Frey confirmó que la policía de Minneapolis no participará en operativos de control migratorio.

Tanto Frey como el alcalde de St. Paul, Melvin Carter, reiteraron que sus ciudadanos tienen derechos y promocionaron los recursos legales de inmigración disponibles para la comunidad.