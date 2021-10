Regeneración 15 octubre 2021. El Gran Premio de México de la Fórmula 1 confirmó que en el 2022 el evento se realizará del 28 al 30 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Para esta temporada 2022 habrá un calendario récord de 23 Grandes Premios, los cuales aprobó el Consejo Mundial de Deportes de Motor de la FIA.

Se introducirá un nuevo monoplaza y varios cambios al reglamento.

Además, destacan dos GP en Estados Unidos: Miami y Austin.

La temporada comenzará en Bahrein el 20 de marzo y concluirá en Abu Dhabi el 20 de noviembre.

En el caso de México será la parada 21 de la temporada y la séptima carrera en la tercera etapa del GP de México que en total ha celebrado 22 ediciones puntuales para el campeonato.

The 2022 #F1 calendar is here! 🙌

A record-breaking 23 races 🏅

A brand new grand prix in Miami 💜

Australia, Canada, Singapore and Japan all return 👌 pic.twitter.com/khq5lAF1IR

— Formula 1 (@F1) October 15, 2021