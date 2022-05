Fiscalía investiga a Lady FGR, agente que agredió a repartidor tricicletero

Lady FGR, de la Agencia de Investigación Criminal es investigada por la Fiscalía por conductas irregulares tras chocar y amenazas a tricicletero

Regeneración, 5 de mayo de 2022. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación tras la difusión de un video que muestra a una agente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) amenazando a un repartidor tras impactar contra su triciclo

En ese sentido la Fiscalía expuso que investiga a la agente por probables conductas irregulares.

El video

«No me obligues a traer a más gente, no me obligues, amigo, no me obligues«, es lo que dice Lady FGR tras impactar el triciclo.

Y es que dentro de las conductas irregularidades que investiga la Fiscalía están las amenazas de la agente.

-«Mira, aquí adelante está la agencia, con una llamada va a venir todo mi equipo. Por favor, amigo, no quiero un problema contigo”.

Con respecto a la denuncia ciudadana difundida en redes sociales el 3 de mayo, que involucra a una servidora pública de la @PGR_AIC, se inició expediente de investigación por probables conductas irregulares. pic.twitter.com/zpxuR9rXls — FGR México (@FGRMexico) May 4, 2022

Esto fue lo que dijo la agente de la Agencia de Investigación Criminal, ahora bajo la mira de la Fiscalía.

Cabe destacar que la mujer se negó a responder por los daños al triciclo e incluso exigía que le pagara a ella los daños a su automóvil, un Spark sin placas.

No pagó

Hasta el momento, se desconoce el lugar y la fecha del incidente.

Cabe destacar que la denuncia se presentó en Twitter donde el usuario dice que: «Deja de ser un asunto entre particulares cuando utilizan su poder para intimidar y evadir la responsabilidad».

Finalmente, la mujer se retiró del sitio sin reponer daños al joven, por lo que en redes sociales le apodaron Lady FGR.

Además, en redes reportó que el vehículo involucrado no contaba con placas de circulación.