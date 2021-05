INE no quiere realizar consulta popular para enjuiciar a expresidentes

Los consejeros del INE rechazaron aprobar el diseño de las boletas para la consulta sobre los expresidentes; todo apunta a que es una especie de revancha luego que Hacienda se opuso a un incremento en el presupuesto del Instituto.

Regeneración, 5 de mayo de 2021. La comisión de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la aprobación del diseño de la papelería para la consulta popular sobre el posible enjuiciamiento de los expresidentes de México.

El INE tomó esta nueva decisión sobre el tema con el argumento de la falta de recursos, por lo que los consejeros electorales rechazaron aprobar el diseño de la papelería que se usará el 1 de agosto en la consulta popular contra los expresidentes.

La encargada de impulsar esta propuesta fue la Consejera Claudia Zavala, quien dijo que sin la certeza de los recursos con los que se cuente, no se puede aprobar el diseño para la elaboración de materiales electorales, porque se desconoce cómo se va a financiar esta consulta.

Este dictamen fue apoyado por los consejeros electorales Carla Astrid Humphrey y Jaime Rivera.

El voto de Carla Humprhey

Carla Astrid Humphrey Jordán volvió a votar en contra de una propuesta presidencial. Y es que Humphrey Jordán fue esposa del panista Roberto Gil Zuarth, aunque ella asegura que no tiene relación con ningún partido político.

Humphrey declaró a Contralínea en 2020 que “Entré al tema electoral desde 1997 y tengo trayectoria. Me gusta el tema desde que entré. La verdad es que entré sin ningún vínculo con nadie, fue en una entrevista de trabajo tal cual y ahí me contrataron. Nunca he militado en ningún partido político, nunca he sido candidata a ningún cargo de elección popular de ningún partido político”.

En entrevista con Nancy Flores dijo que: “yo te diría que mi experiencia electoral no tiene que ver con la relación con un partido político, tiene que ver con la trayectoria que tengo de muchos años porque me gusta la democracia.

Sin embargo, no es la primera ocasión que Humprey va en contrasentido a la Cuarta Transformación, el caso más reciente fue con su voto en contra de la candidatura de Félix Salgado, ahora lo hace sobre el posible juicio contra los expresidentes.

Ya había calendario para la consulta

El INE ya había aprobado el plan y el calendario de la consulta popular; decidió que el próximo 1 de agosto se consultará a la ciudadanía, sin embargó modificó la pregunta original que decía:

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”

Pero el INE decidió modificar el cuestionamiento para quedar así:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

El INE quiere más recursos

En realidad, la aprobación parecía un simple trámite, pero las diferencias salieron a relucir luego que la Secretaría de Hacienda se negó a ampliar el presupuesto del INE.

Todo estaba listo, el diseño de la boleta electoral, los materiales para levantar el

acta y el marcador de las credenciales, pero surgió la perspicacia de algunos consejeros electorales.

La consejera Zavala pidió no aprobar el acuerdo y darlo por presentado hasta que el

Consejo General determine cuáles serán los recursos disponibles, lo cual ocurriría después de las elecciones del 6 de junio.

El INE le falta de respeto a millones de personas

Omar García, uno de los «promoventes de la consulta» ciudadana para enjuiciar a los expresidentes, compartió un audio en el que asegura que el INE le falta el respeto a millones de mexicanos.

Especialmente, indicó, para aquellos que piensan salir a votar este 1 de agosto a la primera consulta popular para llevar a la justicia a los actores políticos del pasado.

Preocupa que el INE se enfrasque en el argumento de que no tienen recursos para organizar la consulta cuando el pueblo ha demostrado que sin recursos es capaz de organizarse, aseveró.