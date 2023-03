El activista de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos llamó al número de un narcotraficante investigado: AMLO. Cero Pegasus y cero persecución política

Regeneración, 23 de marzo de 2023. AMLO insistió en que las intervenciones telefónicas que realizan las agencias encargadas para ello cuentan con autorización judicial, como marca la ley.

Además, el presidente dejó en claro que se trata de actividades de inteligencia y no de espionaje.

AMLO

-“Puedo decirles que el trabajo que se hace de inteligencia es para garantizar la paz y la tranquilidad, no para perseguir a nadie, no para reprimir, no para violar derechos humanos”.

Y es que el reportero de Proceso insistió una y otra vez sobre el uso ilegal del malware Pegasus por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Así AMLO, sentenció:

-“No hay nada ilegal, se hace trabajo de inteligencia, porque es mucho mejor la inteligencia que la fuerza”.

Seguidamente subrayó AMLO que que esas labores las realiza el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del gobierno y desde luego, misma que “tiene facultades legales para hacerlo”.

Omar

Cabe destacar que el presidente subrayó que por medio de inteligencia se logró salvar la vida del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

Esto, por el atentado que sufrió ya que se le avisó que corría en riesgo su vida y cambió de trasladarse de un carro común a uno blindado.

Caso

Por otra parte, AMLO señaló que en el caso del presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, se tiene una llamada en la que habla con un presunto narcotraficante.

-“Y por eso, como ese presunto narcotraficante estaba siendo investigado, se obtuvo esa grabación. Esa es la información que a mí me han entregado”.

Asimismo detalló que esa grabación tiene que ver con el Centro Nacional de Inteligencia.

Conocer

Incluso AMLO dijo que se dará a conocer un boletín con la información sobre el uso de estos sistemas para intervenir aparatos de comunicación y hacer frente al crimen organizado.

-“Tenemos que hacer inteligencia, que no espionaje, que es distinto”, insistió.

Descartó que sea la Sedena, a través del Centro Militar de Inteligencia, la que realice esas labores y use Pegasus.

“Tenemos informaciones distintas. Tengo otro dato. No opera Pegasus ese centro militar”, dijo AMLO.

Además, lo de Pegasus es una marca y hay sistemas equivalentes a Pegasus en todas partes, y en México no necesariamente Pegasus.

Pero “son sistemas que llevan a cabo las mismas funciones del sistema de escucha de Pegasus”, aseveró.

Presidente

Con relación a las revelaciones de Guacamaya Leaks, AMLO dijo:

-“¡Ah, fíjense! Ya nos vamos entendiendo. Dígame quién es Guacamaya, fue Guacamaya no, quién hackeo, esa información que hackearon donde aparee que yo tengo varios males”.

Esto es, “que estoy malo del corazón e hipertenso y que tomo un cóctel de pastillas y todo eso”.

Seguidamente interrogó:

-“¿Quién es Guacamaya? ¿Quién hace ese espionaje? ¿Por qué no hacen una investigación ustedes (los periodistas) sobre eso? “.

Así para AMLO: “Son agencias agencias internacionales vinculadas con el grupo conservador que encabeza Claudio X. González”.

Entonces, “esa información que es ilegal, porque no se puede extraer, hackear información de ninguna dependencia del gobierno, de ningún particular”.

Y acotó:

“-.., esa es la que utiliza este que vive en una unidad habitacional del Infonavit, (Carlos) Loret de Mola, que tiene un pequeño departamento de 200 millones de pesos, ese se alimenta de Guacamaya”.

Finalmente AMLO aseveró que en seguridad “y aun con todos los obstáculos, vamos avanzando, va bajando la incidencia delictiva y no hay violación de derechos humanos.

Esto es, “no se tortura, no se ajusticia a nadie, no hay masacres, todo lo que se callaba antes y se hacía”.

