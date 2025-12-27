Japón y su presupuesto de defensa sin precedentes

Japón amenaza con tomar acciones bélicas en caso de que China decida intervenir en Taiwán e invierte millones en el empeño

Regeneración, 27 de diciembre de 2025– Japón dio el visto bueno el viernes a un plan de gasto en defensa que alcanza un récord de más de 9 billones de yenes (58. 000 millones de dólares) para el año siguiente, con el fin de mejorar su capacidad de respuesta y defensa en la costa.

Presupuesto

Este presupuesto incluye misiles de crucero y sistemas no tripulados, como respuesta al aumento de las tensiones en la región.

El proyecto de presupuesto para el año fiscal 2026, que empieza en abril, representa un incremento del 9,4% en comparación con 2025.

Además, este es el cuarto año de un plan quinquenal que busca duplicar el gasto en armamento hasta el 2% del producto interno bruto.

Este aumento se produce en un contexto de tensiones crecientes con China.

Intervención

En noviembre, la primera ministra Sanae Takaichi expresó que el ejército japonés podría intervenir si China toma medidas contra Taiwán.

El gobierno de Takaichi, presionado por Estados Unidos para aumentar su capacidad militar, se comprometió a alcanzar el 2% para marzo, dos años antes de lo previsto.

Japón también tiene planes de revisar su política de seguridad y defensa para diciembre de 2026, con el fin de reforzar aún más sus fuerzas armadas.

Japón está aumentando su capacidad de ataque con misiles de largo alcance que puedan alcanzar objetivos a gran distancia.

Giro

Esto representa un giro significativo respecto a su principio de posguerra que restringe el uso de la fuerza a la defensa propia.

La estrategia de seguridad vigente, adoptada en 2022, identifica a China como el mayor desafío estratégico que enfrenta el país.

También se aboga por un enfoque más ofensivo para las Fuerzas de Autodefensa de Japón en el marco de su alianza de seguridad con Estados Unidos.

El nuevo presupuesto destinará más de 970. 000 millones de yenes (6. 200 millones de dólares) para mejorar la capacidad de misiles de «distancia» de Japón.

Armamento

La primera entrega de misiles Tipo-12 se utilizará en la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón, para marzo.

Se anticipa un año antes de lo planeado, ya que Japón está acelerando la acumulación de misiles en esa área.

Debido al envejecimiento y disminución de la población en Japón y las dificultades con un ejército con escasa plantilla, el gobierno considera que las armas no tripuladas son cruciales.

Para proteger sus costas, Japón destinará 100. 000 millones de yenes (640 millones de dólares) a la implementación de drones aéreos y marítimos.

Asimismo, submarinos «masivos» estarán destinados a vigilancia y defensa bajo un sistema denominado «SHIELD», previsto para marzo de 2028, según informaron funcionarios del Ministerio de Defensa.

Para una implementación más rápida, Japón tiene la intención de depender inicialmente de importaciones, posiblemente de Turquía o Israel.