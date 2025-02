Ley del ISSSTE es para beneficiar a trabajadores: Sheinbaum

Nueva Ley ISSSTE busca que trabajadores de confianza con altas percepciones aporten a salud conforme al total de sus salarios explicó Sheinbaum

Regeneración, 27 de febrero de 2025. La Presidenta, Claudia Sheinbaum, explicó que, con la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el objetivo es beneficiar a las y los maestros de México.

Asimismo, aseguró que no se aprobará nada que afecte su vida laboral.

Sheinbaum

«No vamos a hacer nada que afecte a los maestros; al contrario, nuestro objetivo es seguir beneficiando a las y los maestros de México».

Además dijo que «es muy importante que haya un proceso de información y de trabajo. No vamos a aprobar nada que genera desconfianza o algún problema con las y los maestros».

Al tiempo que informó que Rosa Icela, «la secretaria de Gobernación, tiene hoy una reunión en la tarde; y van a estar el director del ISSSTE, el secretario de Educación».

«No hay necesidad de movilizaciones, no vamos a aprobar nada que ellos perciban que estamos afectando el desarrollo de su vida profesional y laboral».

La iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE no afecta a maestros ni empleados del sector Salud. Buscamos fortalecer esta institución en beneficio de las y los trabajadores del Estado. pic.twitter.com/e3ibVrngxp — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 27, 2025

Esto, «para que no se piense que estamos haciendo algo contra los maestros», precisó Sheinbaum.

Explica

Ayer lo expliqué: las maestras y los maestros «desde hace tiempo han estado pidiendo que se revise el régimen de pensiones que, en efecto, es muy injusto».

Esta revisión tenemos que hacerla en función de los recursos que tenemos; «no podemos prometer algo que no podamos cumplir».

«…, para eso hay mesas de trabajo y vamos a seguir trabajando con ellas y con ellos».

Así, «esta reforma más bien era para los trabajadores de confianza de altas percepciones, como la Presidenta de la República».

Explico que igual que los servidores públicos de confianza que tenemos mayores salarios— en donde viene una parte que es la base, el salario base, digamos.

«De ese salario base nos descuentan para el ISSSTE alrededor del creo que 7, casi 8 por ciento; ahí viene lo del FOVISSSTE, viene para el régimen de pensiones, viene para el ISSSTE, para la parte de salud».

Entonces, precisó que «hay otra parte de nuestras percepciones en donde no se nos descuenta para el ISSSTE».

🟤 #MañaneraDelPueblo | La Presidenta Claudia Sheinbaum reitera que la reforma a la Ley del ISSSTE no afecta pensiones y percepciones de las y los maestros. “La aportación del 2% será de las y los trabajadores de confianza con altos salarios”. #OnceNoticiasDigital🔻 pic.twitter.com/s74Ij4H6pM — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) February 27, 2025

Descuento

Entonces, «el objetivo es que de esa parte que no se nos descuenta, se descuente una parte para el sistema de salud, no para pensiones, no para otra cosa, no para FOVISSSTE, nada, nada más para salud».

De tal manera que se haga más justo, «que los que recibimos más por ingresos como trabajadores de confianza, pues todo nuestro salario le aportemos a que estén mejor los servicios de salud del ISSSTE».

Entonces, si lo ven, es un sentido más bien de justicia, asentó Sheinbaum.

La Sección 32 del SNTE reconoce y agradece la claridad de la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum, al reiterar que las y los trabajadores de la educación no serán afectados por la reforma al ISSSTE. Su mensaje… https://t.co/3xmjaHSSvb#SNTE32 #EquipoPolítico pic.twitter.com/rIwAUmmzxV — SNTE SECCIÓN 32 (@snteseccion32) February 26, 2025

«Aquellos que no aportamos en una parte de nuestro salario para mejorar el servicio de salud del ISSSTE, pues que aportemos la parte correspondiente; y no tiene nada que ver con pensiones y otras cosas».

Y la otra es, para que todos los que tengan créditos de FOVISSSTE se les reduzca todo lo que deben.

Esas son las dos reformas principales de la Ley del ISSSTE.

Pero, de todas maneras, «tiene que abrirse un proceso de diálogo para que no se genere un ambiente de que queremos aprobar algo que va en contra de los maestros, cosa que es absolutamente falso».

«Estamos en eso para que las maestras y los maestros, sobre todo, tengan esta información», precisó Sheinbaum.

Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum que los y las trabajadoras del ISSSTE tendrán una renivelacion salarial y ganarán lo mismo que los del IMSS este año y que se usarán 10 mil millones de pesos de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial con ese fin. pic.twitter.com/vWgTVZqRIx — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) February 7, 2025

