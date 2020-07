López Obrador critica ‘Club de Tobi’ en Washington

Un avance sustancial en la igualdad de género

Regeneración, 10 de julio de 2020. Con motivo de la entrada en vigor del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como T-MEC, este 8 y 9 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó a Washington para encontrarse con el mandatario estadounidense Donald Trump.

La visita comenzó muy temprano con el ofrecimiento de ofrendas florales a los monumentos de Abraham Lincoln y Benito Juárez por parte del presidente de México, continuando con el esperado encuentro entre los jefes de estado y sus comitivas, seguido de la firma de una declaratoria conjunta que se acompañó de dos discursos potentes que pronunciaron los mandatarios en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.

Finalmente, la agenda contempló una cena con empresarios mexicanos y estadounidenses para hablar de inversiones e intercambio comercial entre los dos países. La que, según informes del mismo empresariado, se llevó a cabo con éxito.

Destacó la relatoría que la empresaria mexicana Patricia Armendáriz realizó a través de su cuenta en la red social Twitter, pues con fotos y videos iba describiendo en tiempo real lo que acontecía en dicha cena.

En una de las publicaciones, la CEO de Financiera Sustentable, publicó un video con el mensaje “En la cena en la Casa Blanca el presidente @lopezobrador_ nos presentó a todos y cada uno de los empresarios que lo acompañamos”, en dicho video se aprecia que el presidente reconoce que no hubo paridad en la integración de la comitiva empresarial, “estamos en falta porque no hay equilibrio, no hay igualdad y ya casi llega el club de Tobi, pero nos salvamos porque nos acompaña una empresaria: Patricia Armendáriz.”

En la cena en la Casa Blanca el presidente ⁦@lopezobrador nos presentó a todos y cada uno de los empresarios que lo acompañamos. pic.twitter.com/GicYQBL9Em — Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) July 9, 2020

Mucho se ha criticado o sobreinterpretado a López Obrador por sus dichos en el tema de género, sin embargo es pertinente reconocer que es un avance sustantivo que en un espacio diplomático y de altura internacional, el presidente mexicano reconociera como una falta que el grupo de empresarios que lo acompañara, no fuera integrado por igual número de mujeres y de hombres.

El famoso Club de Tobi, hace referencia popularmente a los grupos que están integrados únicamente por hombres. Con el avance del feminismo, es cada vez más común que se señale la ausencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones, pero llama la atención que un mandatario lo reconozca publicamente y desde luego, que demuestre conciencia sobre el problema, pues esto permite avanzar hacia la igualdad sustantiva.

La presencia de la empresaria Patricia Armendáriz en la cena de honor, puso en el ojo del huracán la importancia de la participación de las mujeres en todos los ámbitos, como en el de los negocios. Otras mujeres que estuvieron en el evento fueron la Secretaria de la Economía, Graciela Márquez Colín, la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena y la directiva de Shell Oil Company, Gretchen Watkins.