Una mujer fue arrestada tras realizar dos llamadas de emergencia por supuestas amenazas de bomba; lo hizo para ver a su novio

La mujer fue acusada de terrorismo y delitos federales

Regeneración, 3 de septiembre de 2021. Una mujer fue arrestada tras realizar dos llamadas de auxilio por presuntas bombas en el lugar donde trabaja su pareja.

La mujer de 33 años fue arrestada por notificarle a la Policía del estado de Maine, Estados Unidos, sobre una amenaza de bomba.

Los hechos acontecieron el 23 de septiembre, cuando la mujer advirtió que colocaría un artefacto explosivo en una planta de la compañía Puritan Medical Products.

Según información de CBS, la mujer informó que tenía la intención de colocar cuatro bombas en una tubería cerca de la planta.

Los casi 400 empleados de la planta de implementos médicos tuvieron que ser desalojados para evitar inconvenientes y regresaron hasta el día siguiente.

Luego de provocar la movilización de los trabajadores, la mujer de nombre Kayla Blake informó a la Policía que no había ninguna bomba en el lugar.

Además explicó que con la llamada, ella buscaba poder salir con su novio y que de esta manera pudiera pasar más tiempo con él en su casa.

Tras darse a conocer que se trataba de una falsa alarma de bomba, los empleados pudieron volver a sus actividades al día siguiente.

Como consecuencia, Kayla Blake fue arrestada y acusada por el delito de terrorismo, asimismo, sólo podrá ser libre si paga una fianza de mil 500 dólares.

Los cargos que enfrenta se deben a que tras las llamadas, la policía activó un protocolo antiterrorista que corresponde a este tipo de amenazas.

Finalmente, el caso aún está bajo investigación debido a que la mujer podría ser juzgada en un caso federal por alertar a las autoridades con las llamadas de emergencia.

Woman makes bomb threat at boyfriend’s workplace so she could spend time with him. Kayla Blake, 33, was arrested on a felony terrorizing charge after police tracked down the caller and learned she never had any bombs, authorities said.😬"Being needy is never a good look!" pic.twitter.com/E2YJW2SzG7

