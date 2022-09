“¿No saciaste tu sed de sangre?”; redes explotan contra Zavala tras atacar a Sheinbaum

Margarita Zavala criticó a Claudia Sheinbaum, luego de que cuestionó a quienes lanzaron la llamada “guerra contra el narco”.

Regeneración, 23 de septiembre del 2022. La diputada del PAN, Margatita Zavala, se lanzó en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

A través de su cuenta de Twitter la exprimera dama, criticó y cuestionó a la mandataria capitalina por un video que compartió.

La esposa del expresidente, Felipe Calderón, compartió en su cuenta de Twitter un video donde Sheinbaum llama “hipócritas” a quienes declararon la guerra contra el narco.

“De manera hipócrita quienes declararon la guerra contra el narco en 2006 ahora dicen que se promueve la militarización. No les interesa la gente ni la seguridad”.

De manera hipócrita quienes declararon la guerra contra el narco en 2006 ahora dicen que se promueve la militarización. No les interesa la gente ni la seguridad. pic.twitter.com/oolBjsMfnO — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 22, 2022

Usuarios de redes pusieron en su lugar a Margarita Zavala

Sin embargo, Zavala salió en defensa de la guerra contra las drogas, que promovió su esposo, durante su sexenio.

“No Dra. La mayor ola de violencia la tenemos hoy porque no han enfrentado al crimen organizado; ahora le trasladan la responsabilidad al Ejército y anulan las policías”, escribió.

Asimismo, indicó que la política de abrazos no balazos, que promueve el presidente, Andrés Manuel López Obrador, está matando a los mexicanos.

“Han fallado, son una decepción: la política de abrazos y no balazos está matando a los mexicanos”.

Sin embargo, usuarios de redes sociales se lanzaron contra la diputada panista, por defender una guerra que no funcionó.

“Esta señora y su marido no tienen ningún DERECHO de hablar sobre violencia, no tienen absolutamente nada que decir, no se valieron de ninguna ley para mandar el ejército a las calles y asesinar a mexicanos en su absurda y corrupta guerra vs el narco”.

Esta señora y su marido no tienen ningún DERECHO de hablar sobre violencia, no tienen absolutamente nada que decir, no se valieron de ninguna ley para mandar el ejército a las calles y asesinar a mexicanos en su absurda y corrupta guerra vs el narco, https://t.co/Vamd6qSv0k — Sandy Mahely (@SandyMahely) September 23, 2022

Mientras que otro usuario, señaló que es un gran cinismo, que Zavala defienda el tema de la inseguridad.

Se necesita ser muy cínica para haber contestado sobre éste tema…….ya me acordé que @Mzavalagc es eso y más! https://t.co/DryZiFYUz9 — Sara Cruz (@SaritaQuejosus) September 23, 2022

“¡Miserable cómplice de genocidio, no fué saciada su sed de sangre!”, escribió un usuario de Twitter.

¡Miserable cómplice de genocidio, no fué saciada su sed de sangre!@Mzavalagc https://t.co/zHp5uI6MQ3 pic.twitter.com/5tmVi0v54R — Pedro Ramos Franco (@PedroRamosFranc) September 23, 2022