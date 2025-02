Petróleo exclusivo para consumo interno, se cuidan reservas: Sheinbaum

PRIAN exportaba petróleo e importaba 80% de gasolinas. Ahora autosuficiencia de gas y petrolíferos con explotación limitada: Sheinbaum

Regeneración, 12 de febrero de 2025. La presidenta Sheinbaum señaló que se mejora la producción de gas y petróleo para tener autosuficiencia energética al tiempo que subrayó que se limita la explotación de dichos productos a las necesidades del país.

Asimismo, subrayó que se trata de un recurso no renovable que hay que cuidar y también una explotación más racional para evitar daños en el ambiente.

Sheinbaum

Y es que periodistas preguntaron cual era, en el fondo, la diferencia de los planes del actual gobierno comparado con otras políticas.

Pemex regresa como empresa pública y será más eficiente; la producción es para abastecer la demanda nacional. pic.twitter.com/291qqHHniA — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 12, 2025

A lo que Sheinbaum respondió: «La idea es que Pemex produzca».

Tras sentar lo anterior indicó que: «Primero, venimos de la continuidad de un proyecto».

Además, interrogó «¿Qué se definió en el sexenio pasado, diferente a lo que se hacía antes?».

Y la respuesta, esto es, que el petróleo que se produce en México «sea principalmente para producir gasolina, diésel y todos los hidrocarburos que utiliza nuestro país».

«En el pasado, la principal, el principal objetivo de Pemex fue la exportación», asentó.

Neoliberales

Cabe destacar que la presidenta recordó que durante mucho tiempo funcionaron las seis refinerías; y en los últimos 12 años, de Calderón a Peña, dejaron ir cayendo las refinerías poco a poco, sin inversión.

«De tal manera, que en el 2018 se importaba alrededor del 60 por ciento —¿no?— de la gasolina o más, casi 80 por ciento de la gasolina que consumía México».

Al tiempo que la presidenta Sheinbaum pidió imaginar «país que era petrolero, con seis refinerías, importando gasolina y exportando petróleo. Es como un absurdo, ¿no?».

Entonces, el objetivo ahora, «sigue siendo el mismo: producir un límite de barriles de petróleo, que es —y de gas— que es la principal función de Pemex».

Pemex es ahora empresa del pueblo de México; recuperamos la soberanía energética. https://t.co/KEa63nXbC5 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 12, 2025

«No más, ¿por qué?, porque no queremos contaminar más y no queremos seguir exportando, sino que el petróleo que tenemos —que el petróleo se acaba, es un recurso no renovable— se mantenga para las actuales y futuras generaciones».

Gas Sheinbaum

Todo ese petróleo y gas que se produce va, ¿a qué? «a producir gasolinas y diésel, principalmente», explicó.

Seguidamente dijo que «hay seis refinerías que existían, que es el Sistema de Refinación Nacional.

Asimismo, recordó que «ahora hay dos refinerías más: una completa, que es la que está en Texas, que es Deer Park; y la otra, que es Dos Bocas».

«Entonces, estas ocho refinerías ahora que son completamente del Estado mexicano, de Pemex, entonces van a permitir que se cumpla con esa demanda de combustibles».

Y sentenció interrogativamente:

«¿Eso qué significa? Pemex para la soberanía nacional».

Hoy presentamos el Plan de Trabajo del Sector Hidrocarburos 2025-2030 que implementará @Pemex, con el cual vamos a garantizar la producción sostenible de hidrocarburos, el abasto suficiente de combustibles, y una mayor producción de petroquímicos y fertilizantes, para apoyar la… pic.twitter.com/E0zdZHb08T — Luz Elena González Escobar (@LuzElena_GE) February 12, 2025

Acciones

Asimismo la presidenta detalló acciones para la mejor explotación de hidrocarburos.

Ahora, ¿qué más vamos a hacer ahora?, tres cosas, explicó Sheinbaum.

A saber, «la parte de sustentabilidad con mayor importancia. Estamos trabajando para reducir todo el gas que se quema en la atmósfera y que pueda ser utilizado».

Es decir, «para inyectarlo a los pozos para producir más o para el consumo de nuestro país».

Seguidamente, indicó además, «terminar proyectos de las refinerías que habían quedado pendientes, que son las coquizadoras, que permiten que se produzca menos combustóleo».

Esto, para «que haya más gasolina y más diésel.

“En muy pocos años, casi destruyen el legado del general Cárdenas"



La secretaría de @SENER_mx,

Luz Elena González, denunció que entre 2013 y 2018, en 5 años, Pemex se convirtió en la petrolera más endeudada del mundo pic.twitter.com/jZ3d9RYKhd — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) February 12, 2025

Asimismo dijo «invertir más todavía en petroquímica y en fertilizantes, que fueron los negocios que se abandonaron durante el neoliberalismo, por parte de Pemex».

«Pemex va a hacer, junto con la Secretaría de Medio Ambiente, de Semarnat, el Centro de Economía Circular en Hidalgo; entonces eso le va a abrir un espacio adicional».

Además de indicar que hay otras áreas de oportunidad de Pemex, Sheinbaum subrayó:

«Queremos que el saneamiento financiero de Pemex, que inició en el sexenio pasado, hoy sea todavía más profundo y permita tener un Pemex para muchísimas generaciones en nuestro país».

Detalles Sheinbaum

Finalmente entre otras cosas la presidenta subrayó que busca acuerdo con gasolineros para no encarecer las gasolinas,esto es, dijo que «no aumente de precio en términos reales».

Al tiempo que destacó que se está haciendo «una revisión de la deuda y de los litigios que están, y realmente que el pago a proveedores sea real».

Es decir que se le paga a quien estuvo produciendo o estuvo invirtiendo realmente; «y a quien no invirtió, pues no se le debe».

