Preparan conversación de paz EE.UU e Irán, lo que se sabe

La severa desconfianza, las tensiones en la región, y violaciones al alto el fuego, el contexto de la reunión de Paz en Pakistán

Regeneración, 9 de abril 2026– Se están pintando las aceras, se ha reforzado la ya fuerte seguridad y un aire de expectativa y nerviosismo se siente en Islamabad, la capital de Pakistán, mientras se prepara para recibir encuentros que serán observados por el mundo entero este fin de semana.

#URGENTE

EEUU e #Irán celebrarán conversaciones de paz el sábado por la mañana en #Islamabad, #Pakistán.

Delegación estadounidense:

• JD Vance

• Kushner

• Witkoff

Delegación iraní:

• Presidente del Parlamento, Ghalibaf

• Canciller, Araghchi#Israel pic.twitter.com/xLtir2zQPX — Lucio Armijos (@LucioArmijos) April 9, 2026

Mes y medio de guerra

Han pasado seis semanas desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, resultando en la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

Esto desató una guerra que cobró ya miles de vidas en varios países y detuvo la ruta petrolera más crucial del mundo.

Para intentar terminar con las hostilidades, Islamabad será la sede el sábado de las negociaciones entre altos funcionarios de EE.UU. e Irán.

Estos encuentros se dan días después de que Washington y Teherán acordaran un alto al fuego de dos semanas facilitado por Pakistán.

Desafíos

Actualmente, esa tregua ya enfrenta desafíos debido a diferentes interpretaciones de los términos acordados para la pausa en los enfrentamientos.

Además, los bombardeos israelíes sobre el Líbano han aumentado.

Los ataques iraníes a sus vecinos en el Golfo también han mantenido en vilo al principal centro global de exportación de energía.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, invitó oficialmente a ambas partes a iniciar un diálogo para llegar a una solución definitiva para el conflicto.

Negociaciones

La Casa Blanca confirmó que las negociaciones formales iniciarán el sábado por la mañana, hora local.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán mencionó el 8 de abril que las conversaciones podrían extenderse hasta por 15 días.

Las autoridades declararon el 9 y el 10 de abril como días festivos en la capital, salvo para servicios como la policía, los hospitales y los servicios públicos.

La seguridad se ha intensificado en toda la ciudad. La Zona Roja está acordonada y los principales accesos a Islamabad se han cerrado.

Delegaciones

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, liderará la delegación estadounidense, junto al enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner.

Se espera que el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, dirijan la delegación iraní.

No se sabe si algún representante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) estará presente en las conversaciones.

Sin embargo, los funcionarios paquistaníes advirtieron que nada es seguro hasta que las delegaciones lleguen realmente.

El embajador iraní en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, anunció brevemente a través de X que la delegación iraní arribaría hoy 9 de abril.