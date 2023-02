Presidente vetará ley antimentadas, AMLO proclama libertad de expresión

AMLO se deslindó de la ley que incrementa multas por injurias. «Yo no lo necesito», sentenció. Cita poema La Calumnia de Rubén Darío

Regeneración, 15 de febrero de 2023. El presidente AMLO rechazó las actualizaciones a las multas por injurias a funcionarios públicos que incluye la presidencia. Vetará la Ley.

Seguidamente, durante la Mañanera AMLO destacó el poema La Calumnia del nicaragüense Rubén Darío.

AMLO

“Me sorprendió que autorizan en la Cámara que quien insulta al presidente le van a aumentar el castigo, van a tener que pagar dos, tres veces más».

Y sentenció:

-«Yo no sé quién hizo eso. Yo no lo necesito, yo no lo promoví, lo voy a vetar eso para qué, libertad de expresión”.

Poema

Seguidamente el presidente AMLO leyó el poema La Calumnia:

Puede una gota de lodo

sobre un diamante caer;

puede también de este modo

su fulgor oscurecer;

pero aunque el diamante todo

se encuentre de fango lleno,

el valor que lo hace bueno

no perderá ni un instante,

y ha de ser siempre diamante

por más que lo manche el cieno.

Multas

Y es que las multas son contra quien publique palabras o expresiones injuriosas en detrimento del presidente de la República pasaron de una sanción económica de máximo 1,000 pesos a 4,149.6 pesos.

Esto es de 5 a 40 UMAS.

Así, se indica que son multas relacionadas con los Delitos de Imprenta, que, entre otros temas, cuadriplica las sanciones económicas.

Lo anterior, contra quien publique palabras o expresiones injuriosas al presidente de la República y otros funcionarios.

Laxo

Además, sobre la Ley que AMLO vetará, portales informan que el legislativo indicó que el dictamen es emanado de una iniciativa del grupo parlamentario de Morena.

Mismo que argumenta sobre las sanciones plasmadas en La Ley sobre Delitos de Imprenta.

Y señala que son demasiado laxas sin desincentivar a cometer los ilícitos.

Así se trata de incrementar las multas contra quien publique palabras o expresiones injuriosas en detrimento del presidente de la República.

Sin embargo también actualiza las mutas para una larga lista de funcionarios con pena de cinco a 10 veces la UMA:

Esto es, contra un magistrado de la Suprema Corte, magistrado de circuito o del Distrito Federal o de los estados.

Además de juez de distrito o del orden común ya sea del Distrito Federal, de los territorios o de los estados, a un individuo del Poder Legislativo federal o de los estados.

O, o a un general o coronel, en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, o contra cualquier otro cuerpo público colegiado distinto de los mencionados.

Otro

También, se castigarán con la misma multa los casos de injurias a naciones amigas, a los jefes de ellas o sus representantes acreditados en el país.

En tanto, las cometidas contra secretarios del despacho, al fiscal general de la República o directores de departamentos federales.

Así como contra gobernadores, titular de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

O, a los tribunales o legislaturas.

Tarifa

Además, los mismos montos se aplicarán a las injurias al que mande la fuerza pública, a uno de sus agentes o de la autoridad.

Incluso, cualquiera otra persona que tenga carácter público y no sea de los mencionadas en las cuatro fracciones anteriores, en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

Cabe señalar que la norma actual establece multas que van de los 25 a los 500 pesos de multas en los casos anteriores.

Y a todo lo anterior se opone AMLO: Usará su poder presidencial de veto.