Se salvo Alito; por esta razón no hubo “Martes del Jaguar”

Layda Sansores escribió en su cuenta de Twitter el motivo por el que este día no hubo “El Martes del Jaguar” y se refirió a Alito.

Regeneración, 2 de agosto del 2022. Por esta ocasión el presidente del PRI, Alejandro Alito Moreno, no fue exhibido por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Luego de que la semana pasada y debido a la determinación de un juez, la mandataria estatal no podía difundir grabaciones del exgobernador de Campeche.

Sin embargo, ayer se informó que el juez de Nuevo León que otorgó la suspensión a Alito no tiene competencia en el asunto; por lo que, ahora no existe ningún impedimento legal para que Sansores no difunda nuevos audios.

Pero la gobernadora de Campeche señaló a través de su cuenta de Twitter que este día se cancela el programa “El Martes del Jaguar”.

“Sobrinos, hoy no hay #MartesDelJaguar, estamos trabajando en el informe…”, escribió Sansores en Twitter.

En la misma red social, la exalcaldesa de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, se refirió a la suspensión del juez.

“PD: la suspensión ilegal de Nuevo León ya se tiró, falta una”, concluyó su mensaje de Layda Sansores en Twitter.

