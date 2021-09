Sergio Mayer respondió al audio filtrado donde decía que creaba «telenovelas» para su imagen política, además arremetió contra la madre del niño Braulio

El actor afirmó que están poniendo las evidencias en su contra

Regeneración, 24 de septiembre de 2021. Sergio Mayer respondió al reciente audio que se filtró donde él aseguraba que ayudaba gente para beneficio de su imagen.

El actor exhibido en los medios por decir que sus apoyos a personas vulnerables son con fines políticos respondió a los señalamientos en su contra.

Esto lo dio a conocer en el programa de radio ‘La Taquilla con René Franco’ donde Sergio Mayer externó su molestia y aseguró que se trata de un audio de hace tres años.

«Eso se grabó en 2018, cuando yo ni siquiera era diputado y está descontextualizado (…) todo lo han dicho en mi contra, en todos los aspectos», afirmó Mayer

El actor señaló que en el programa ‘De primera mano’ dijeron que el audio era de mayo, por ello, puntualizó que se trataba de un material del 2018.

Pese a tal argumento, en medios se mencionó que el caso de Braulio, un niño de 6 años que no tenía acta de nacimiento, fue utilizado por el actor para beneficio de su imagen.

Además de que se manejó el audio como un material captado previo a las elecciones de 2018, lo cual muestra ciertas inconsistencias en la respuesta del ex diputado.

«Es una mentira, sacan un comunicado en televisión que no sé quién mandó. Dicen que se mandó en ese tiempo pero no está firmado por nadie, no tiene legitimidad», comentó Mayer.

El actor acusó que pusieron las pruebas en su contra

El actor habló sobre las declaraciones de la mamá de Braulio

Sergio Mayer aprovechó el espacio en el programa de René Franco para asegurar que el tema de la identidad era su prioridad antes de ser diputado.

Por ello, mencionó que le ayudó a Braulio a obtener su documento como parte del derecho a la identidad y se engalanó de ser un defensor de los derechos de los niños.

«En ese año logré que los niños tuvieran su acta de nacimiento gratuita, y yo, sin ser diputado, presenté la iniciativa»

Como consecuencia, el ex Garibaldi dijo que jamás tuvo contacto con la mamá del menor afectado, ya que la que le pidió apoyo fue la abuela de Braulio.

Por lo anterior, Mayer acusó que la madre del niño no se preocupa por su familia y que sus declaraciones del día de ayer no tienen validez, porque no la ha amenazado como ella afirmó.

«La que me busca es la abuela, porque ella es la que cuida al niño y la que está con él. La mamá no vive con ellos ni se ha preocupado por ellos»

Esto no fue todo, ya que el político se calificó a sí mismo como un ciudadano comprometido porque hizo el trámite que el niño le pidió y eso fue lo que le dio satisfacción.

«Ella lo dijo ‘no conozco a Sergio Mayer‘. Imagínate, tramité el acta de nacimiento de su hijo y no me conoce, nada más para que te des una idea»

Asimismo, el exdiputado aseveró que el apoyo que le dio a Braulio sí le fue de utilidad en 2018 para conseguir la diputación.

Pese a su polémica declaración, el actor insistió en que los audios y el comunicado que se presentó son evidencias manipuladas.

Publirrelacionista de Sergio Mayer lo desmiente

Nayeli Mora, quien fue publirrelacionista de Mayer dijo en ‘De primera mano’ que el comunicado para medios sobre el caso de Braulio sí fue enviado para su publicación.

Esto luego de que Sergio Mayer acusara que el boletín presentado en el mismo programa no es de su proyecto durante campaña para la diputación en 2018.

Sin embargo, Nayeli Mora aseguró haber trabajado en ese tiempo con el esposo de Isabella Camil y que el boletín es real.

Ante este dato, el mismo equipo de relaciones públicas que había sido contratado por el ex diputado, aclaró que no se trató de una mentira.