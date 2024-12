Sheinbaum subraya acciones de paz tras enfrentamientos en Pantelhó

#Pantelhó #Chiapas



ISAÍN



Ya van 4 días de balazos en Pantelhó, ya no podemos comunicarnos con nuestros familiares que quedaron encerrados en sus casas, no hay luz, señal telefónica y lo más probable es que ya se estén quedando sin comida al no poder salir a la calle

