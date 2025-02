Vuelo de drones de EE.UU a petición de México: Sheinbaum

Vuelos de drones son parte de colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el gobierno de EE.UU y el Gobierno de México: Sheinbaum

Regeneración, 19 de febrero de 2025. La presidenta Sheinbaum aclaró que vuelos de drones de EE.UU en México forman parte de la colaboración de ambos gobierno.

Indica versiones de plumíferos que pretende ver débil a la presidenta y como si permitiera violación de la soberanía nacional.

No lograrán debilitar a México.

Sheinbaum

«hay que decirlo, viene de una nota del New York Times que después recupera CNN y otras agencias de noticias internacionales».

En primer lugar: «No hay nada ilegal. Lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora».

No hay nada ilegal ni nuevo en los vuelos de drones en territorio nacional; tenemos colaboración y cooperación en distintas materias con Estados Unidos, entre ellas, seguridad. Es interesante que el tema inicie con la publicación de un medio extranjero. pic.twitter.com/OmB1u5Gb7j — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 20, 2025

Además, dijo Sheinbaum estos vuelos son parte de colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México.

«Todas las veces es bajo petición del Gobierno de México, de colaboración de información, para poder atender condiciones de seguridad».

Es es, en marcos de colaboración que están establecidas principalmente entre las Fuerzas Armadas de México y distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos.

Además, dijo Sheinbaum que lo anterior en el marco de los cuatro principios esenciales de la colaboración entre Estados Unidos y México.

Mismo, donde un elemento principal es el respeto a nuestra soberanía.

Por qué

Ahora, la pregunta es: «¿por qué sale la nota en el New York Times?, ¿quién le da esa nota al New York Times?, ¿qué quieren promover con la nota?»

Día del Ejército Mexicano. Cerralvo, Nuevo León https://t.co/gxIgFmVkUK — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 19, 2025

Tras lo anterior Sheinbaum agregó, «y todos los corifeos que se desatan en medios mexicanos o en la oposición como diciendo»:

“Es que la Presidenta de México es débil, tuvo que ceder frente a espionaje del gobierno de Estados Unidos, hay violación a la soberanía”.

Cuando en realidad es un protocolo de coordinación y colaboración que existe desde hace años entre el gobierno de Estados Unidos y México.

Y sentenció:

«No nos van a debilitar, primero, porque tenemos principios y para nosotros la soberanía es un principio, no es negociable».

Segundo, porque siempre decimos la verdad, nunca escondemos nada. Nosotros tenemos tres principios: “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Palacio

Sale hoy un artículo que quiero nombrarlo —normalmente no nombró periodistas— de Riva Palacio, donde dice que “la Presidenta está diciendo mentiras”.

“Esto quiere decir —fíjense, lo asevera, eh, el artículo de Riva Palacio— llanamente que sí hay operaciones de espionaje sobre territorio mexicano —¿de dónde lo saca?—, contrario a lo que aseguraron la Presidenta y el secretario de la Defensa…».

Después de la noche oscura que significó el neoliberalismo, ahora formamos tres veces más médicas y médicos especialistas en instituciones públicas del país. pic.twitter.com/DJofYjGpZV — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 19, 2025

» —no hay ninguna operación ilícita, y es parte de una colaboración y una coordinación que existe desde hace años en nuestro país, y muchos de estos vuelos son a petición del Gobierno de México para solicitar tecnologías que México puede no tener»

«— y que se hicieron con el conocimiento y autorización del gobierno —o sea, como si nosotros hubiéramos permitido la vulneración de nuestra soberanía y no fuera parte de un protocolo de colaboración—, que en público afirman que no permitirán tales acciones”.

Pero todavía se atreve a decir:

“Una vez más, como sucedió con la autorización para que cuerpos de élite de Marina entren a México a capacitar infantes de Marina mexicanos, si hay permiso, no hay violación a la soberanía, aunque deja expuesto un discurso mentiroso a los mexicanos”.

El decreto del gobierno de Estados Unidos es para su plataforma continental; no para todo el golfo de México. pic.twitter.com/KBi9aWR4Av — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 18, 2025

Tras la lectura anterior, la presidenta de México asentó tajante: Nosotros no mentimos.

Fuerza

Y la soberanía no es negociable, ese es un principio básico. «La soberanía y la independencia de México costaron muchas vidas al pueblo de México».

Nosotros tenemos la responsabilidad y la vamos a cumplir porque es nuestra convicción y para eso nos eligió el pueblo de México de defender nuestra soberanía, afirmó Sheinbaum.

Entonces, no hay absolutamente nada que ocultar, pero lo que vale la pena preguntarse es, ¿por qué sale el artículo en el New York Times?

Informamos sobre el avance de la ampliación del Tren Interoceánico hacia Chiapas y frontera con Guatemala. El Plan México avanza. https://t.co/kvCD4OsODl — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 19, 2025

«Pues porque quieren vulnerarnos, como si nosotros estuviéramos negociando la soberanía nacional«.

Seguidamente, Sheinbaum insistió:

» Jamás. Y no nos van a vulnerar, porque el pueblo de México y el gobierno es uno solo, aquí no hay divorcio. Y nosotros no mentimos nunca».

Sin miedo

Finalmente se destaca que un periodista interrogó a la presidenta: -«¿Tú no tienes miedo de Trump?«

-No.-

PREGUNTA: ¿No?

«Tengo un pueblo que me respalda. Cuando uno tiene la certeza y la convicción y sabe cuáles son sus principios, ¿por qué uno va a tener miedo?» precisó Sheinbaum.

Pero además, «el presidente Trump tiene su manera de expresarse», reconoció.

Entonces, primero, «hay, en este momento, diálogo. Y nosotros no vamos a permitir nunca que se vulnere la soberanía; y si llegara a vulnerarse, hay un pueblo entero para defender a su patria».

🚨HISTÓRICO: Este es uno de los DEBATES al que hizo referencia hoy la Presidenta @ClaudiaShein.



En 2006 Claudia Sheinbaum defendió la victoria de Andrés Manuel López Obrador frente al CHAYOTERO de Salinas Pliego @SergioSarmiento.



Disfruten este pedazo de historia. pic.twitter.com/nmBW3neTI1 — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) February 19, 2025

Así dijo la presidenta de México.

