Zaldivar exhibe a Calderón; “se equivoca al tratar de politizar el tema de los feminicidios”

Arturo Zaldívar lamentó que los feminicidios sean utilizados por el expresidente, Felipe Calderón, con fines políticos.

Regeneración, 27 de julio del 2022. El expresidente, Felipe Calderón, hizo enojar al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo.

A través de su cuenta de Twitter el ministro se refirió a la crisis de seguridad que impera en todo el país en contra de las mujeres.

Zaldívar señaló que para poder afrontar los feminicidios es necesario dejar a un lado “las grillas baratas, los egos y las fobias”.

Y mientras siguen matando mujeres con saña, pregunto: ¿ya es tiempo para que todos y todas discutamos soluciones y las pongamos en práctica, o seguirán siendo prioridad las grillas baratas, los egos y las fobias? ¿Qué estamos esperando?

¡Los feminicidios deben revertirse ya! — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) July 26, 2022

El expresidente aprovechó la publicación de Arturo Zaldívar, para señalar que hacía referencia al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Durísimo mensaje del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, al presidente AMLO”, escribió el exmandatario.

La respuesta del ministro fue dura, indicó que Felipe Calderón intenta politizar un tema tan lamentable como el feminicidio.

“Se equivoca de destinatario Felipe Calderón. Y se equivoca doblemente al tratar de politizar acciones que empiecen a mejorar la condición de las mujeres. Lamentable. ¡Así no!”, señaló.

Se equivoca de destinatario Felipe Calderón. Y se equivoca doblemente al tratar de politizar acciones que empiecen a mejorar la condición de las mujeres. Lamentable. ¡Así no! https://t.co/gtAioLchmY — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) July 27, 2022

Usuarios de redes sociales lamentaron que Felipe Calderón utilice el tema de los feminicidios para atacar al gobierno de López Obrador.

También le indicaron al expresidente que era más vergonzoso que un personaje como Arturo Zaldívar lo regañara públicamente.

@FelipeCalderon qué vergüenza que te regañen hasta en público, pero ni modos no le dejas alternativa a juristas del tamaño del Ministro Presidente de la @SCJN don @ArturoZaldivarL

Festejo que te pongan en el lugar de donde no debes salir 😅😂🤣 — Sofía (@CortinaDeNube) July 27, 2022

Mientras que, otros usuarios le señalaron que durante su gobierno (2006-2012) se reportaron las llamadas “muertas de Juárez”,

“A mí no se me olvidan las muertas de ciudad Juárez, dónde Felipe Calderón no movió ni una uña”, le señalaron.

A mí no se me olvidan las muertas de ciudad Juárez, dónde Felipe Calderón no movió ni una uña. — Elis 🇲🇽 PROAMLO #MORENA #LaReformaElectoralVa (@ElisGaher) July 27, 2022