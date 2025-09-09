León de Oro para Jarmusch en Venecia; Pablos gana dos premios

La reconstrucción del asesinato de una gazatí de seis años a manos de Israel filmada por Kaouther ben Hania obtiene el Gran Premio del Jurado.

Regeneración, 8 de septiembre de 2025– Cualquiera tiene una familia. Y pensamientos más o menos revelables sobre ella. No todos, sin embargo, saben contarla como Jim Jarmusch.

El cineasta ha obtenido hoy el León de Oro de la 82ª edición del festival de Venecia con Father Mother Sister Brother, un tríptico sobre el entorno más universal, íntimo y extraño del mundo.

La victoria en la Mostra, pone de acuerdo a cinéfilos y palmarés. Solo la geopolítica sugiere una discrepancia:

La voz de Hind, de Kaouther ben Hania, que narra el asesinato real de una niña palestina a manos del ejército israelí, se quedó con el Gran Premio del Jurado, a un solo paso del triunfo.

Fue, eso sí, la película del festival. Tal vez del año. Sin duda, del momento.

Tuvo el segundo premio más importante, para que los gritos de la pequeña resuenen hasta los oídos incluso de quienes aún no quieren escuchar, si los hay.

Ben Hania

La mayor ovación de la noche acogió a Ben Hania sobre el escenario. “Dedico esto a Media Luna Roja y quienes lo han arriesgado todo por salvar vidas en Gaza”, arrancó.

“El cine no puede traerla de vuelta. Pero sí preservar su voz, hacerla resonar entre fronteras.

No es solo su historia, sino la de una población que sufre el genocidio del régimen criminal de Israel. Esto no va solo de memoria, sino de urgencia”, agregó.

Hoy mismo continúa la destrucción de Ciudad de Gaza, hasta vaciarla de sus últimos habitantes.

Jim Jarmusch

Luego, fue el momento de Jarmusch. Peculiar incluso ante el mayor galardón de su carrera. Sus primeras palabras fueron: “Oh mierda”.

El creador siempre se define como independiente: de las compañías solo quiere el dinero para filmar, el resto lo establece él.

Tal vez por eso los Oscar también le han dado habitualmente la espalda. Ganó premios en Cannes, pero nunca un triunfo así.

Tres capítulos delicados, tiernos, sobre padres, madres, hermanos e hijos. Sobre rencores y afectos, inseguridad y presión, abrazos y distancias.

“El arte no tiene que ocuparse de política directamente para ser político. Puede generar empatía y conexión entre nosotros, que es el primer paso para resolver las cosas”, dijo.

En el Camino, de David Pablos

David Pablos ganó premio a Mejor Película en la sección Horizontes del 82° Festival de Venecia con «En el camino», protagonizada por Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez.

La cinta también recibió el Premio Queer Lion 2025 por su retrato auténtico de la sexualidad y un conmovedor relato de amor entre dos hombres.

“Quiero agradecer al jurado por este bello reconocimiento. También quiero agradecer a mi productora Inna Payán por ser una fiel aliada desde el principio de la idea…

…a mi equipo por su pasión, su involucramiento por creer en el proyecto y a los actores por la forma en la que se entregaron a este filme y lo dieron todo.

Esta película es muy personal, viene de las entrañas y es hermoso ver que conecta con otras personas”, declaró el director al recibir el premio.

La cinta que también fue reconocida en el con el Premio Queer Lion 2025 «por la audacia del director David Pablos en su retrato de una sexualidad carnal.

Es la conmovedora descripción de un amor que une a dos hombres que se descubren, se abrazan y, en última instancia, se redimen mutuamente».

Mexicanos brillan en Venecia

También en la sección Horizonte participó la coproducción mexicana Hiedra, de Ana Cristina Barragán, que fue reconocida con el premio a Mejor Guion.

La cinta habla de las marcas de la infancia y la violencia en Ecuador y forma parte de los estrenos que serán presentados en el 23er FICM.

Además, entre los mexicanos que destacaron en su paso por el festival se encuentra el director Guillermo del Toro.

Fue ovacionado por 13 minutos al finalizar la proyección de Frankenstein.

Finalmente, en el marco de la sección Giornate degli Autori se estrenó la cinta Vainilla, ópera prima de la actriz Mayra Hermosillo.

La película forma parte de la Sección de Largometraje Mexicano de la Selección Oficial del FICM.

Se inspira directamente en la infancia de la directora, quien creció en una familia compuesta únicamente por mujeres.