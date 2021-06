El maquillista Xavier Kuri señaló a Bárbara de Regil de maltratos, acoso y humillaciones

El maquillista se pronunció a favor de las denuncias del nutriólogo Aries Terrón

Regeneración, 23 de junio de 2021. Bárbara de Regil sigue siendo señalada por los internautas tras las acusaciones de hostigamiento y acoso que presuntamente ha cometido contra el nutriólogo Aries Terrón.

Recordemos que el nutriólogo desmintió la proteína que la actriz vende en redes sociales, lo cual creó una serie de denuncias en contra de ella.

Ahora la actriz de la narco serie ‘Rosario Tijeras‘ suma otra denuncia en su contra por parte de Xavier Kuri, quien fue su maquillista exclusivo hace diez años.

El maquillista publicó tres videos en su cuenta de TikTok, donde explicó que cuando trabajó con la actriz, él sufrió humillaciones, groserías y maltratos.

«Aries Terrón, créeme que esa mujer si es capaz de eso (acoso y hostigamiento) y muchas cosas más. Yo la conozco, trabajé para ella más de tres años y me trató como la basura».

Kuri se mostró tranquilo pero aseguró que «Es momento de que alguien la desenmascare porque esto pasó hace diez años pero ahora todo es muy distinto» añadió.

El maquillista aseguró que Bárbara de Regil lo insultaba y lo calificaba como ‘pendejo’, por lo que le pidió que no se ofenda si le llegan a decir de esa manera.

«Yo sé la clase de persona que eres. Eres alguien que no tiene escrúpulos, sin modos, majadera, sin educación…» aseveró el artista.

Asimismo, Xavier dijo estar dispuesto a poner de su parte para que los internautas ya no apoyen a Bárbara de Regil.

«Estoy levantando la voz para que más gente no muerda el anzuelo y no te compre esa carita de yo no fui. Eres totalmente hipócrita» añadió.

Xavier Kuri mencionó que en su momento, la actriz lo amenazó con denunciarlo con la policía cibernética y que lo podía meter a la cárcel.

Las diferentes polémicas por las que pasa Aries Terrón le proporcionaron al maquillista las ganas de hablar sobre su experiencia con la actriz.