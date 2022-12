Coca Cola premia a periodistas por atacar etiquetado frontal

Pamela Cerdeira y Lourdes Mendoza invitadas al Mundial de Qatar por Coca Cola. AMLO subraya la importancia de una alimentación saludable

Regeneración, 7 de diciembre de 2022. AMLO durante la Conferencia Mañanera aprovechó el incremento a los precios de Coca Cola para promover una alimentación saludable.

Además en redes sociales subrayaron que precisamente Coca Cola haya premiado a las periodistas Pamela Cerdeira (MVS) y Lourdes Mendoza.

Y es que ambas se han distinguido por criticar el etiquetado frontal en productos chatarra y no se especializan en la fuente de deportes.

Esto último denunciado por El Poder del Consumidor (EPC).

Coca Cola

Y es que el 25 de noviembre Sin Embargo publicó una nota donde subraya fotografías compartidas por la columnista Lourdes Mendoza, en su Instagram.

Así, puede vérsele desde las gradas acompañadas de Nevenka Godek, titular de Comunicaciones de Latinoamérica de Coca-Cola.

Así como de Sergio Londoño, vicepresidente de Asuntos Públicos de Coca-Cola, quien durante su paso por el Gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia promovió a la refresquera.

-“El hecho de que ellas estén en Qatar y suban mensajes agradeciendo a Coca-Cola por la invitación habla de un total conflicto de interés y un beneficio que ellas obtienen» dijo Alejandro Calvillo.

Y agregó que es una relación que como periodistas en ningún momento «deberían de tener porque va contra cualquier ética periodística”.

AMLO

Por otra parte, AMLO aprovechó el incremento en los precios de los productos de la familia Coca-Cola para promover un menor consumo de refresco en el país.

“Hay que decirlo, ya no hay que consumir Coca-Cola porque no es buena para la salud, además de eso le suben el precio», dijo.

Y, «es como las papitas, no solo es que hacen daño, que tienen mucha sal, es que cuesta mucho una bolsita de papas, carísima, puro aire, ¿qué no es mejor la fruta de temporada?”.

Además AMLO narró una anécdota:

“El otro día me platicaban algo que me dejó anonadado, a veces, antes para los desfiles militares precisamente, tenían que limpiar los carros, los equipos, los jeeps, para que brillaran los rines, con Coca, no, pobre estómago y quedaban rechinando de limpios”.

Precio

Y es que Coca-Cola informó que los precios de sus productos aumentarían de uno a tres pesos a partir de diciembre.

Cabe destacar que sobre el etiquetado frontal de alimentos y bebidas, AMLO dijo:

-“Es que no se pueden afectar las empresas, no, si no se está prohibiendo, es nada más darle información a la gente porque tiene que ver con la salud, el que quiera tomarse un refresco embotellado, es su derecho, eso no se puede prohibir, luego encima de eso, le aumentan el precio”.

Y es que a decir de El Financiero, según la Universidad de Yale, México es el primer consumidor de refrescos en el mundo con un promedio de 163 litros por persona al año.

Finalmente indica que el alto consumo de bebidas azucaradas cobra la vida de 24 mil mexicanos al año y trae mayores gastos en salud pública para atender padecimientos asociados como diabetes o cáncer.