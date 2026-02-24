Aduana de EE.UU formaliza el arancel universal del 10%

Regeneración, 24 de febrero 2026– Desde este martes, Estados Unidos ha implementado un arancel adicional del 10 por ciento sobre todos los productos que no estén exentos, según un comunicado emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Nuevo arancel

Trump había comunicado antes un nuevo arancel global temporal del 10 por ciento. El pasado sábado mencionó que incluso estaba considerando que esta tasa aumentaría a 15 por ciento.

Sin embargo como se sabe, la Orden Ejecutiva firmada es para 10% de aranceles bajo leyes de comercio.

Este anuncio fue una reacción a la decisión de la Corte Suprema que eliminó sus aranceles, los cuales habían sido defendidos con motivos de emergencia.

La CBP señaló que, salvo los productos indicados como exentos, las importaciones «tendrán que pagar un arancel ad valorem adicional del 10 por ciento».

Esto se mencionó en un comunicado que tenía como objetivo «ofrecer guía sobre la Proclamación Presidencial del 20 de febrero de 2026».

La recaudación de los nuevos aranceles comenzó a la medianoche, mientras que se detuvo la recaudación de los aranceles que habían sido anulados por la Corte Suprema.

Estos variaban entre 10 y 50 por ciento.

Legislación

La legislación de la Sección 122 permite al presidente establecer nuevos aranceles por un periodo máximo de 150 días.

El objetivo es abordar déficits «graves y significativos» en la balanza de pagos, así como «problemas fundamentales en las cuentas internacionales».

Todos los productos comerciados bajo el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no están sujetos al arancel adicional del 10 por ciento.

Déficit

La orden arancelaria de Trump sostenía que había un serio déficit en la balanza de pagos, representando un déficit comercial anual de 1. 2 billones de dólares en mercancías.

Y un déficit en la cuenta corriente de un 4 por ciento del PIB.

El lunes, Trump alertó a las naciones sobre la necesidad de no retractarse de los acuerdos comerciales recién firmados con Estados Unidos.

Leyes comerciales

Advirtió que, si lo hacían, les impondría aranceles mucho más altos bajo diversas leyes comerciales.

Japón comunicó este martes que había solicitado a Estados Unidos asegurar que su tratamiento bajo el nuevo sistema arancelario fuera tan beneficioso como el acuerdo actual.

La Unión Europea y el Reino Unido han expresado su deseo de mantener los acuerdos previamente establecidos.