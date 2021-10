En redes exhibieron las compras de pánico tras darse a conocer que la Profeco retirará dos marcas de sopas instantáneas del mercado

Los estantes de sopas instantáneas, sobre todo Maruchan, lucieron vacíos este fin de semana

Regeneración, 3 de octubre de 2021. Luego del anuncio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sobre el retiro del mercado de dos marcas de sopa instantánea, se desataron las compras de pánico.

Recientemente te informamos que el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, confirmó la publicación de un estudio sobre las sopas instantáneas.

En dicho trabajo se revelarán las dos marcas de sopa que deberán ser retiradas del mercado por presentar publicidad engañosa o bien, ser dañinas para la salud.

Como consecuencia, Maruchan, una de las marcas más populares, tomó relevancia y se convirtió en el tema de interés de los internautas.

Por lo anterior, los consumidores de este tipo de alimentos optaron por ir a los supermercados y tiendas de conveniencia para comprar las sopas instantáneas.

Pese a que no se ha confirmado si esta marca será una de las que se retirarán del mercado, los amantes de este producto vaciaron los estantes este fin de semana.

Esta situación la han reportado los usuarios de redes sociales, quienes compartieron diversas fotografías desde los supermercados para evidenciar la venta excesiva de sopas Maruchan.

Las imágenes compartidas en redes muestran que en muchas partes del país, se compraron Maruchan al por mayor, con el temor de que podría dejar de venderse.

En Twitter, los usuarios reportaron la escasez de Maruchan, demostrando que ya no habían sopas instantáneas en las tiendas.

Además de las imágenes sobre los estantes vacíos de sopas instantáneas, los internautas crearon diversos memes y burlas por la situación.

Finalmente, la discusión sobre el presunto retiro de este tipo de alimentos seguirá hasta saberse cuáles son los productos dañinos para la salud y tienen publicidad engañosa.

